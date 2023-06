Madre de la niña cubana muerta en el hundimiento de Bahía Honda llega a Miami

"A mi hermano lo llevaron a Villa Marista y cuando llegaron allí le dijeron que cambiara su declaración (…). A mi hermano le dieron golpes; por eso le ponen el abrigo, porque le dieron golpes.

En el programa Mesa Redonda de la televisión estatal cubana, el hermano de Héctor fue mostrado con un abrigo.

Ante el mismo llamado a desdecirse de lo que había contado, su hermana habría respondido que, si le devolvían a su niña viva, ella cambiaba lo que había dicho.

Respecto a su sobrina muerta en el hundimiento, dijo que había ido a Medicina Legal y "no me quisieron dar el papel de por qué había fallecido, pero una amiga mía que trabajaba allí me mandó las fotos y me dijo 'tu sobrina no falleció por ahogamiento; falleció por los golpes que se dio".

El incidente de octubre de 2022 en Bahía Honda no es el primer caso de enfrentamiento del régimen cubanko a intentos de salida ilegal que se saldan con muertos, incluidos niños. Uno de los sucesos más recordados es el del remolcador 13 de marzo en 1994.

Como analizó DIARIO DE CUBA en noviembre del año pasado, en los mencionados casos, así como en otros menos conocidos, el régimen cubano violó protocolos internacionales que advierten que en estos casos resulta necesario cuidar hasta las últimas consecuencias la vida, dignidad y derechos de las víctimas a menos que estas dejen de hacerlo manifiestamente para convertirse en ente activo agresor.

No ha sido el caso: tanto los cubanos que intentaban emigrar a EEUU de manera irregular a bordo de la lancha rápida a finales de octubre de año pasado, como los que iban a bordo del remolcador 13 de Marzo, estaban desarmados. Entre ellos, había mujeres, niños y ancianos.

La "Guía para el Nuevo Protocolo de Naciones Unidas sobre Tráfico de Personas" de Palermo/2000, se ajusta complementariamente al caso del hundimiento en Bahía Honda. Exigía que los efectivos de Guardafronteras custodiaran la embarcación y dieran cuenta a las instituciones de Estados Unidos para operar de conjunto con acierto y protección los derechos humanos de los migrantes.