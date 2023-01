Los cubanos padecerán otro año de muy baja producción de arroz

La producción de arroz en Cuba , que nunca ha satisfecho la demanda nacional , ha caído en picada desde 2018 hasta la actualidad , reconoció el diario oficial Granma que, sin embargo, no dijo a cuánto ascendió la producción del grano en 2022 .

"Me facilitaron dos caballerías de tierra, las cuales están roturadas por la ficha de costo vieja. El arroz necesita no menos de cuatro labores, que me salía como en 5.000 pesos, ahora son 10.800, solo en la preparación, sin contar lo demás en lo que hay que invertir", se quejó el campesino Loivan Hano Abrahantes al diario oficial Guerrillero de Pinar del Río.