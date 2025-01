Los cubanos no podrán viajar a EEUU con ESTA por ahora, aclara el Departamento de Estado

El ESTA se refiere a una autorización que deben obtener a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA) los ciudadanos de países participantes en el Programa de Exención de Visa (VWP, sigla en inglés) para viajar a EEUU por turismo o negocios, y les permite permanecer en el país hasta 90 días sin una visa tradicional.

Sin embargo, los ciudadanos de países designados como patrocinadores del terrorismo no son elegibles para el ESTA y deben solicitar una visa tradicional.

La inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo no solo afecta a los ciudadanos cubanos, también puede afectar a los ciudadanos de otros países que deseen ingresar a EEUU a través del ESTA si han visitado Cuba.

En enero de 2021, cuando EEUU designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, se implementaron restricciones que afectan a los ciudadanos de países que pueden utilizar el sistema ESTA que han visitado Cuba o poseen doble nacionalidad cubana.

Desde entonces, aquellos que visitaron la isla o tienen nacionalidad cubana reciben una revocación automática del ESTA por motivos de seguridad, aunque podían acceder a una visa para visitar EEUU tras el tradicional proceso de entrevistas en los consulados de EEUU.

Los ciudadanos cubano-españoles en espera

Margarita Reyes, residente de La Habana, dijo que lleva “esperando años a que eliminen a Cuba de la lista de países terroristas para poder viajar allá".

"Fui 10 veces [a EEUU] con el ESTA pero desde que pusieron a Cuba en la lista [de países patrocinadores del terrorismo] no he podido volver, y cuando me presento en las embajadas, siempre me niegan la visa”, agregó.

“En Miami tengo a toda mi familia, mis tres hijos y a mis nietos. En Cuba solo me queda la casa. El día que vuelvan a abrir es muy probable que no regrese porque las oportunidades hay que aprovecharlas”, lamentó.

Cuba es uno de los países con mayor número de ciudadanos españoles residentes en el extranjero, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España.

[La periodista María Teresa López Rodríguez contribuyó con este reportaje].