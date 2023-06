Los bancos de La Habana no tienen efectivo: miles jubilados sin poder cobrar sus pensiones

Compartir en:









En estos momentos al menos siete bancos de La Habana no tienen efectivo para entregarle a sus clientes, según declararon a DIARIO DE CUBA varios afectados por la situación.

"Hace exactamente diez días que el envío está en los bancos y no se ha podido obtener. Es una situación de país, los cajeros automáticos no tienen dinero para los jubilados. Las personas que tienen cuentas de ahorro, están yendo al banco a buscar su dinero y el banco no les está pagando. El recibo nuestro lo hemos llevado a siete bancos diferentes en toda La Habana y no se ha podido cobrar", detalló una mujer que prefirió mantener el anonimato.

"Ayer mismo había casi diez familias literalmente dando un escándalo en un banco porque no han podido cobrar giros muchísimo más grandes, pero también algunos muy pequeños. Son giros familiares que están intentando cobrar y no hay respuesta. La respuesta es que no hay dinero", añadió.

"Si me enviaran el dinero en MLC —continuó—, no puedo pagar el transporte, no puedes pagar la compra de un equipo, no puedes comprar un dulce, hace falta el dinero de manera física. El MLC no existe, eso una mentira. Lo único que queda es preguntar qué tiempo estiman ellos, porque se están apuntando hasta en papeles para hacer una reservación."

"Los cajeros están vacíos literalmente, los jubilados no pueden cobrar sus pensiones ni en los cajeros ni en los mismos bancos. Hace al menos dos semanas de esta situación. Todo es arbitrario. Se ha preguntado si hay alguna resolución oficial sobre ello y la respuesta es que no. Lo único que queda es reclamar por las operaciones que se hagan. Esa es la realidad que se esta viviendo", concluyó la mujer sobre las posibles soluciones a su caso.

Otro cubano afectado por este caos declaró a DIARIO DE CUBA: "Cuando pregunté me dijeron que todo partía de un correo que se recibió en las distintas sucursales del Banco Metropolitano. Así les orientaron que no podían dar sumas de dinero (...) Fui al banco del Mónaco, Metropolitano también, y me dieron la misma información. La persona que me atendió me dijo que podía ir a todos los lugares que quisiera, que me iban a decir lo mismo. Yo les dije que si eso no estaba amparado en ninguna resolución estaban actuando de manera ilegal porque estaban secuestrando el dinero de la ciudadanía".

El problema con la disponibilidad de dinero en Cuba ha afectado a la población en los últimos meses. En abril pasado fue noticia el establecimiento de una limitación al sector privado para extraer efectivo en los cajeros automáticos. Con esa medida pretendían acabar con el desabastecimiento de billetes y el mal funcionamiento de los equipos, ante los que se forman frecuentes colas.