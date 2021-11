Las exportaciones de pollo estadounidense a Cuba caen bruscamente en el mes de septiembre

En el mes de septiembre, según explicó Monreal, "se registró un incremento del valor del kilogramo del pollo estadounidense exportado a Cuba", con un precio de 0,89 centavos, en comparación con el mes de agosto, cuando costaba 0,86 centavos.

Pese a la disminución de las importaciones de pollo estadounidense, el mercado norteamericano se mantiene como el primero para Cuba en ese rubro, muy por encima del brasileño.

Entre 2001 y 2020 EEUU exportó a Cuba un total de 2,48 millones de toneladas de carne de pollo con un valor acumulado de 2.088 millones de USD, pero el 32% del total de toneladas de esos dos decenios fue exportado en los últimos cuatro años (2017-2020), coincidiendo curiosamente con el Gobierno de Donald Trump.

No obstante, la carne de pollo sigue escaseando en Cuba, por lo cual el pasado año la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció que solo en abril del 2020 más de 261.000 consumidores no pudieron comprar la libra de pollo per cápita no subsidiada que comenzó a distribuir el Gobierno a través de la libreta de racionamiento.

La carne de pollo se ha convertido en la principal proteína en la dieta de los cubanos, quienes durante los últimos meses se han visto obligados a gastar horas pasar y horas en colas infinitas para poder abastecerse de este producto.