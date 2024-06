Las autoridades desmienten las muertes de jóvenes en una bronca en La Habana, un día después de los hechos

Según esa versión oficial, no falleció ningún joven y solo hubo dos lesionados, que "recibieron atención médica de manera inmediata sin peligro para la vida".

Los reportes que circularon en las redes sociales sobre los hechos afirmaban que tuvieron lugar durante una actividad promovida por la oficialista Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) por el Inicio del Verano. El relato del Gobierno de la capital no menciona a la organización oficialista y sostiene que el suceso estuvo "relacionado con una actividad no aprobada, donde se produjo una alteración del orden durante el desplazamiento a las áreas exteriores de la instalación".

"Una vez más queda al descubierto la actitud inescrupulosa de personas y medios que intentan desacreditar nuestra sociedad con falsedades", añade, pese a que el propio primer ministro Manuel Marrero Cruz tuvo que admitir en febrero que las autoridades no logran contener ni reducir los delitos en el país.

"Seguimos apostando por la disciplina, la educación formal y cívica, elementos que caracterizan el modelo del socialismo cubano", concluye el post del Gobierno capitalino.

Algunos usuarios consideraron "oportuna" la información ofrecida por las autoridades, al día siguiente de los hechos, y otros reprocharon la demora.

Sin embargo, varios señalaron que más allá de si hubo muertos o no, las imágenes no se pueden desmentir y en esas aparecen muchachos muy jóvenes, incluso adolescentes, portando machetes.

"Las imágenes y videos circulan y son verificadas. Pandilleros caminando libremente con armas blancas. El si hay fallecidos o no se sabrá en las próximas horas", escribió Obione Kenan.

"El tema no es desmentir o analizar ahora quien dice la verdad", opinó Yuri MV. "El tema en que cosas como estas entre adolescentes no sucedían, esto se ha ido de las manos. Hay vídeos reales circulando, y se puede ver a muchachitas jóvenes dándose golpes como boxeadoras, muchachos jóvenes con machetes en las manos y cuchillos. Algo tienen que hacer las autoridades, porque no fue una simple alteración al orden", añadió el usuario, que afirmó tener amistades que estaban en el lugar de los hechos con sus niños "y la pasaron feo" al ver los hechos en vivo y en directo.

"Yo exijo que las instituciones del Estado hagan su papel en todos sus ministerios", escribió una usuaria que se identificó como La Hermana de Irelis Rodríguez. "Lo que hemos visto ayer no es mas que la degradación de la sociedad en su máxima expresión. Consecuencia del fallo del Estado en construir una sociedad sana. La pobreza, la educación descontextualizada y la falta de acceso a servicios básicos como pueden ser un espacio de esparcimiento para recrearse sanamente son factores que contribuyen a la degradación social", añadió la usuaria, que publicó fragmentos de los videos de los enfrentamientos que circularon en las redes como respuesta al texto del Gobierno de La Habana.