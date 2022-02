La prensa oficialista cubana reconoce que los jóvenes no quieren militar en el Partido Comunista

Ellos son continuidad y por eso hay que atraerlos, convencerlos y lograr que con orgullo se reconozcan militantes del Partido Comunista”, sentenció la nota.

En los últimos tiempos la juventud se ha visto bastante desvinculada con el proceso revolucionario, y aunque la redactora de este artículo alegó desconocer las razones, la realidad es que una gran parte de los jóvenes cubanos consideran que estas instituciones brindan soluciones a las problemáticas existentes en la isla, y esto incluso se puede observar en la caja de comentarios de la publicación.

“¿En serio les asombra? (…) es triste ver pasar, no tu juventud, sino toda tu vida escuchando lo mismo una y otra vez. Es triste ver como en esas filas no se soluciona lo que se debe solucionar. Es triste querer hacer tantas cosas que no podemos, ir a tantos lugares que jamás veremos más allá de una mera pantalla de celular”, comentó Andy Alfredo González Elías, joven graduado de la Facultad de Ciencias Médicas en Matanzas.

“De que juventud hablamos, de la misma que su título universitario no le sirve de nada, de la que no puede salir a una fiesta ni ir a un restaurante porque la cuenta equivale a su salario de un mes de trabajo, hablamos de la misma juventud que no puede adquirir productos de primera necesidad porque están en una moneda que ese mismo partido impuso a la juventud, que no puede comprarle una confitura a sus hijos, la misma juventud que ve que se enferman sus seres queridos y no hay medicinas, la misma que ha tenido que emigrar porque no tienen un futuro en su país. En mi opinión, no creo que tengan mucha disponibilidad de pertenecer a un partido que con sus medidas resta y no suma”, expuso Javier Velázquez Hernández, enfermero del Hospital Gineco-Obstétrico “José Ramón López Tabrane” en Matanzas.