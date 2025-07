La impunidad de Sandro Castro llega a su FIN: altos funcionarios del régimen cubano salen públicamente a criticarlo: "Es un imbécil"

Screenshot 2025-07-04 at 3.32.42PM.png

“Sandro no es enemigo político, no ha cometido delitos. Pero su falta de ética y el uso irresponsable de su apellido hacen daño”, subrayó Limia, evidenciando que ya no habrá silencio cómplice para sus provocaciones.

El historial de excesos

Sandro Castro lleva años protagonizando escándalos que van desde lujosas fiestas y paseos en autos de alta gama hasta publicaciones frívolas en redes sociales que contrastan con la dura realidad económica de la mayoría de los cubanos.

Se hizo viral en 2021 tras divulgarse un video suyo conduciendo un Mercedes-Benz a toda velocidad mientras Cuba enfrentaba la pandemia y una crisis energética. Desde entonces, sus publicaciones con su inseparable cerveza Cristal —apodada la ‘Cristach’— y referencias satíricas a los apagones y a empresas estatales como la UNE y ETECSA alimentaron su personaje irreverente.

Incluso algunos llegaron a verlo como un “bufón rebelde” que se burlaba del sistema desde dentro. Pero para la cúpula del poder, la broma parece haber llegado demasiado lejos cuando Sandro se permitió coquetear con críticas veladas a Díaz-Canel y, finalmente, posar con la bandera estadounidense.

La caída de un protegido

El apoyo público de Gerardo Hernández a la crítica de Limia marca un giro: lo que antes se toleraba como simple excentricidad de un “hijo de la casta” ahora se convierte en un blanco legítimo de ataques dentro del oficialismo. Para Sandro Castro, eso significa perder el blindaje simbólico que le otorgaba su apellido.

En pocas palabras, se acabó el silencio. Sandro Castro ya no es intocable.