La herramienta de Google que te ayudará a burlar la censura en internet dentro de Cuba

“Permite a los desarrolladores crear aplicaciones que se conecten de manera anónima a la internet, de forma que el Gobierno de Cuba no sabría, utilizando una aplicación creada con este SDK (kit de desarrollo de software) que Google acaba de lanzar, si un usuario está conectándose a una página web que esté censurada o no, por lo tanto, no puede bloquear la comunicación”, explicó el programador, Salvi Pascual, codirector de Cubadata, que analiza la realidad cubana a partir de encuestas digitales.