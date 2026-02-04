La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: "No tenemos intención de hablar sobre eso"

El régimen cubano descartó este martes cualquier posibilidad de liberar presos políticos como parte de un eventual diálogo con Estados Unidos , confirmando una vez más su postura inflexible frente a las demandas internacionales en materia de derechos humanos.

En entrevista con la agencia EFE , el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío fue categórico al ser consultado sobre una posible excarcelación de detenidos por motivos políticos:

“No tenemos intención de hablar sobre ese tema. No vemos razón ni vínculo entre una cosa y la otra”, afirmó, en referencia a las sanciones energéticas y la situación de los presos.

Las declaraciones se producen en un contexto regional marcado por el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela , impulsado por Washington tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En Caracas, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha anunciado medidas de reconciliación supervisadas por Estados Unidos, como parte de la hoja de ruta delineada por el secretario de Estado Marco Rubio , que contempla tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática.

| RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE — La dictadura cubana reconoció públicamente que se avecinan tiempos aún más duros para la población. El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío confirmó a EFE que el régimen prepara un “plan de contingencia” ante la presión internacional y la… pic.twitter.com/7ikD8KFLhQ

Fernández de Cossío subrayó que el régimen no aceptará discutir asuntos internos como el sistema político, la Constitución o la situación de los detenidos:

“Tenemos la misma limitación que tendría Washington para discutir con La Habana sobre la Constitución de Estados Unidos o las redadas de migrantes en Minneapolis”.

Analistas interpretan estas declaraciones como una respuesta directa a la estrategia de transición gradual que la Casa Blanca estaría evaluando para Cuba, tras el colapso del eje Caracas–La Habana.

El temor del régimen: reconocer que hay presos políticos

Para expertos consultados, la negativa cubana va más allá de una postura diplomática.

“Hablar de presos sería reconocer que existen”, explicó un académico en La Habana. “Y reconocer presos políticos implica admitir que hay oposición organizada, algo que el sistema niega por definición”.

El régimen suele encubrir estos casos bajo figuras penales como delitos contra la Seguridad del Estado, desórdenes públicos o sedición, evitando cualquier reconocimiento político del disenso.

Más de 1,000 presos políticos, según organizaciones independientes

Pese al discurso oficial, organizaciones de derechos humanos contradicen frontalmente a La Habana.

Según el último informe de Prisoners Defenders, con sede en Madrid, Cuba mantiene más de 1,000 presos políticos y de conciencia, la cifra más alta del hemisferio occidental.

El reporte detalla:

781 personas encarceladas o bajo medidas cautelares por motivos políticos

Más de 300 bajo arresto domiciliario o vigilancia constante

Mayoría de detenidos vinculados a las protestas del 11J, activismo cívico, periodismo independiente y críticas en redes sociales

El colectivo Justicia 11J documenta que más del 60% de los presos políticos son menores de 35 años, muchos sin antecedentes penales y con condenas que superan los 10 años.

Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado juicios sin garantías, detenciones arbitrarias y la criminalización sistemática del disenso en Cuba.

Asimismo, instancias como la ONU, el Parlamento Europeo y la CIDH han exigido reiteradamente la liberación inmediata de los detenidos por motivos políticos.

Conclusión: diálogo técnico sí, concesiones políticas no

Mientras Venezuela avanza —con supervisión internacional— hacia una apertura controlada, el régimen cubano se atrinchera.

La línea oficial es clara:

Conversaciones técnicas limitadas

Ninguna concesión política

Ninguna liberación de presos

La negativa reafirma que, para La Habana, el control interno sigue siendo intocable, incluso en medio de sanciones, crisis económica y aislamiento creciente.