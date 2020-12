Israel Rojas arremete contra los medios digitales independientes" Son unos mentirosos"

Durante una entrevista con el periódico oficial Escambray durante un festival al que asiste en Guantánamo, el músico invitó a los medios cubanos a imponer "otra verdad" que, según dijo, radica sobre todo en "la coherencia".

"Lo que no se puede perder es la credibilidad, lo que no se puede es meter mentiras. Y además hay que ser agresivo con el que te opone, si el que se opone a nosotros nos vive cazando la chapuza. ¿Por qué no le cazamos la chapuza a CiberCuba, ADN Cuba, CubitaNow? (...) Son unos mentirosos porque no están aquí y porque quien les reporta muchas veces primero les reporta dos o tres verdades pero después, para ganar dinero, como no tienen verdades, se las inventa y se las manda", afirmó.

En ese sentido, lamentó que declaraciones suyas fueran presuntamente tergiversadas después de un reciente diálogo online en el que defendió que los cubanos que abandonaron "misiones" oficiales y por ello sufren una prohibición de ocho años como mínimo sin poder entrar a Cuba, paguen sus estudios para librarse de esa sanción.

"Lo que yo dije fue completamente sacado de contexto al punto de poner en mi boca cosas que no dije", aseguró. "Yo dije que hay algunos emigrados que han estado en ese proceso y que buscando soluciones han pensado que esa podría ser una".

Rojas no aclaró que cuando hizo ese apunte estuvo de acuerdo con la iniciativa. "¿Cuánto tú le debes al país; cuánto costó la carrera? Pon una tarifa. La pagas y no tienes ningún tipo de problemas", instó entonces, en conversación con el docente cubano residente en EEUU Carlos Lazo, con quien sostiene diálogos en el muro de Facebook del segundo acerca de asuntos de la realidad cubana.

Rojas tampoco señaló que desde el fin de semana los medios oficiales que critica han desplegado una feroz campaña de descrédito contra el Movimiento San Isidro y los artistas cubanos que se dieron cita espontáneamente el 27 de noviembre ante el Ministerio de Cultura (MINCULT) en La Habana para exigir el cese de la represión contra el disenso y el respeto a las libertades ciudadanas.

En esa ofensiva mediática, los espacios oficiales han recurrido a la publicación de noticias falsas, a intimidar a las voces críticas, a la difamación de activistas e incluso al bloqueo de redes sociales a través de las que estos hacen sus denuncias.

No obstante, Rojas afirmó que quienes tiene una posición como la suya, basada en "la defensa de lo mejor para el país", son dejados solos por esos medios cuando estos "no están a la altura de la pelea. Porque nuestro enemigo sí está a la altura de la pelea, porque tiene dinero detrás. Al dinero se le tiene que oponer la vergüenza".

Por otro lado, aseguró que "nadie debe ser reprimido por lo que piensa", aunque advirtió que hay que tener "cuidado con los hechos. Cuidado con traducir un grupo de ideas a hechos que luego hagan daño a los demás. En eso sí no estoy de acuerdo".

Rojas, quien se personó en la sede del MINCULT la noche del 27 de noviembre, afirmó tener amigos tanto entre los que allí estuvieron reclamando ser atendidos por el ministro de Cultura como entre quienes dos jornadas más tarde organizaron una concentración en el Parque Trillo de Centro Habana en apoyo al Gobierno, y a la que asistió Miguel Díaz-Canel.

"La visión que tengo es que es engañoso mezclar o echar en la misma olla cosas que parece que una deriva de la otra. El logro de lo que sucedió en el Ministerio de Cultura fue la movilización, sin duda alguna, de un grupo de jóvenes alrededor de sus inquietudes, de sus demandas, de sus reclamos, muchas de ellas que se valoran y se ventilan en la AHS, en la UNEAC", comentó, aunque reconoció que hay muchos de esos jóvenes que "no sienten que esos espacios son suyos".

Por ello, llamó al diálogo y dijo que separar la manifestación ante el MINCULT de la del Parque Trillo "puede ser erróneo, porque hay muchas demandas que son las mismas", si bien no dijo cuáles, tratándose la segunda manifestación de una reacción a la primera.

Indicó que, fuera de lo anterior, no se puede olvidar que existe "una política financiada para el cambio de régimen, políticas de golpe blando, que hay soft power por detrás, que hay guerra de cuarta y quinta generación, que hay actores intentando la desestabilización, la violencia, la confusión, la traición", aunque no mencionó cuáles son.

"Lo que sentí en el Ministerio de Cultura por esos muchachos fue rechazo a eso. Rechazo a toda esa parte, digamos cutre, que se dan cuenta que nos hace daño. ¿Y qué sentí? Muchas interrogantes, que es necesario llenarlas con argumentos y sobre todo oportunidades de concreción", afirmó.