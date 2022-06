'Ingrata': voceros del régimen atacan a la única sobreviviente del desastre aéreo de 2018 en Cuba

"Sin la 'salud cubana' que ahora ningunea y desprecia, difícilmente se hubiera salvado. La 'salud cubana', que ahora no merece su gratitud por preservarle lo más valioso, la vida, no es un concepto abstracto, ni siquiera una categoría política, que pareciera ser la dimensión que sus palabras quieran dar", escribió Reinier Alejandro en la publicación que compartió Humberto López y en la que aparecen comentarios de seguidores del régimen llamando a la sobreviviente del accidente aéreo "desagradecida", "egoísta", "miseria humana", entre otros adjetivos.

Humberto López, a quien el régimen ha premiado por su servilismo, usó frases de algunos autores para referirse a "ingratos" e "ingratitud" en una publicación posterior y sin mencionar directamente a Díaz Almaguer.

"Los buenos no dejan de hacer bien a los ingratos (Tito Livio)… El ingrato el bien escribe en agua, el mal en piedra (Lope de Vega)… Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos (Daniel Defoe)", escribió López.

Para la actriz, locutora y conductora de radio y televisión Arletty Roque Fuentes, son una "vergüenza" las declaraciones de Mailen Díaz Almaguer.

"Cuba rezó. Millones lo hicimos. Hoy, para mí, murió. Pero ojalá viva mucho, así le deberá a Cuba cada respiro. ¡Ingrata!", comentó Roque Fuentes en el post de López.

"Es increíble que algunas personas sean tan ingratas, olviden tan rápido y con tanta facilidad el bien que ha hecho está revolución por ellos. Los agradecidos seguiremos defendiendo y amando a este país", dijo por su parte Melisa Rojas.

"Todo el que me conoce sabe que a mí no me gusta hacer videos, pero he llegado a un punto en que me siento obligada a denunciar las cosas que pasan", manifestó Mailen Díaz Almaguer.

La joven de 23 años presenta un cuadro médico de parapléjica que le ha afectado el sistema urinario. Para orinar tiene que emplear sondas y esto hace que necesite permanentemente guantes y lubricantes, materiales gastables que desde hace meses no puede conseguir en el sistema de Salud Pública cubano.

Con su directa y siguiendo el ejemplo de las decenas de cubanos que han recurrido a las redes sociales para denunciar situaciones desesperadas de salud, Díaz Almaguer ha querido sobre todo encontrar ayuda. Agradeció el apoyo material que, aún sin conocerla, muchos cubanos le han brindado.

Díaz Almaguer denunció también que recibió amenazas tras su directa. "La vamos a tener que coger contigo. Entre tantos que iban en el avión tenía que quedar este ser", reza un comentario que le dejaron a la joven y ella compartió en sus redes.

En octubre de 2020, Díaz Almaguer recibió numerosos ataques tras criticar la escasez de medicamentos en la Isla. En esa ocasión también denunció la falta de la Nitrofurantoina, el antibiótico utilizado para combatir las infecciones en las vías urinarias y que ya entonces estaba agotado en las farmacias de la Isla.

Fuente: diariodecuba.com