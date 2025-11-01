americateve

Cuba

Indignación en Cuba por el perro abandonado durante evacuaciones en Granma

La historia del “perro de Bayamo” conmueve a Cuba. Activistas exigen fe de vida del animal abandonado durante las evacuaciones en Granma y critican la romantización del abandono por medios oficiales.

Por Redacción América Noticias Miami
Perro Cuba

La historia del “perro de Bayamo”, dejado atrás durante las evacuaciones por el desbordamiento del río Cauto, ha generado una ola de indignación en Cuba. Organizaciones animalistas exigen saber si el animal sigue con vida y critican la forma en que medios oficiales retrataron el hecho.

El caso que conmovió a toda Cuba

Mientras las aguas del río Cauto comienzan a descender en la provincia de Granma, una pregunta sigue resonando en las redes:

Screenshot 2025-11-01 at 11.44.08AM

¿Qué fue del perro de Bayamo?

La organización Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) lanzó este sábado un llamado nacional urgente para exigir una fe de vida del animal abandonado durante las evacuaciones. La imagen del perro, solo y mirando al cielo mientras un helicóptero se alejaba, ha conmovido a miles de cubanos.

“Este no es un post más. Es el grito de un perrito que se quedó solo, mirando al cielo por donde se fue su amigo”, expresó BAC en sus redes sociales.

BAC anunció que está dispuesta a asumir todos los gastos del rescate, atención veterinaria y traslado del animal, pidiendo apoyo ciudadano para localizarlo.

Reclamo y crítica a los medios oficiales

En su comunicado, la organización cuestionó la narrativa empleada por CMKX Radio Bayamo, medio estatal que difundió las imágenes bajo el título “El dolor de la partida”.

“¿Por qué los medios oficiales romantizan el abandono animal en Bayamo?”, escribió BAC, al tiempo que llamó a llenar las redes con la imagen del perro como símbolo de lealtad traicionada y dolor silenciado.

La agrupación convocó a los cubanos a colocar la foto del perro como imagen de perfil en Facebook e Instagram, acompañada del mensaje:

“¡Exigimos fe de vida del perrito de Bayamo!”

Cómo comenzó la historia

El incidente ocurrió durante las evacuaciones por el desbordamiento del río Cauto, que arrasó comunidades enteras en Granma y dejó a miles de personas sin hogar.

En medio del rescate, un helicóptero militar evacuó a una familia, pero dejó atrás a su perro.

El medio local describió la escena con tono poético:

“Nadie sabía su nombre, pero no hizo falta. Lo vimos levantar el hocico y aullar con una mezcla de dolor y resignación…”

Lejos de inspirar ternura, el texto provocó indignación masiva en redes sociales. Miles de cubanos denunciaron el abandono y criticaron la “romantización del sufrimiento animal”.

Reacción viral y eco cultural

El impacto fue tal que llegó hasta el poeta cubano Alexis Díaz-Pimienta, quien citó uno de sus versos del poema “Yo también pude ser Jacques Daguerre” para condenar lo sucedido.

Su mensaje se volvió viral, interpretado como una advertencia ética:

“Dejar atrás al más fiel tiene consecuencias más allá de lo visible.”

La historia del “perro de Bayamo” se ha convertido en un símbolo de resistencia y compasión animal, y sigue movilizando a miles que exigen respuestas y acciones concretas.

