americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alejandro Gil

Impiden a la hija de Alejandro Gil asistir al juicio secreto de su padre en La Habana

"Laura María Gil, hija del exministro cubano Alejandro Gil, fue impedida de asistir al juicio secreto de su padre en La Habana. Conoce todos los detalles del proceso y el control político que rodea este caso."

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Alejandro Gil

La Habana, Cuba – Las autoridades cubanas impidieron que Laura María Gil, hija del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, asistiera al juicio que se celebra en su contra en la capital cubana, mientras que su hijo, Alejandro Arnaldo Gil González, sí fue autorizado a estar presente.

Embed

Vetada del juicio pese a ser familia directa

Una fuente cercana a la familia confirmó a CiberCuba que la joven fue vetada de manera arbitraria.

“Dejaron al hijo Alejandro Arnaldo Gil González y vetaron a la hija Laura María Gil. Inaudito”, afirmó la fuente bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

El juicio, que comenzó el martes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, en el municipio habanero de Marianao, transcurre bajo estricto secreto y fuerte presencia militar, según reportes de medios independientes.

Juicio bajo “razones de seguridad nacional”

El régimen cubano justificó la celebración del juicio a puerta cerrada alegando “motivos de seguridad nacional”, una práctica común en procesos de alto perfil político.

Laura María había manifestado en días previos su intención de asistir al proceso, pese a las restricciones impuestas. En declaraciones difundidas por redes sociales, calificó de “total manipulación” las acusaciones contra su padre y defendió su inocencia.

“A mí nada me cambia la idea de que espía no es”, dijo en un mensaje de audio, asegurando que haría “todo lo posible por acompañarlo”.

Sin embargo, este martes no se le permitió ingresar al tribunal, en una jornada marcada por el cierre de calles, vigilancia de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y control total de los accesos.

Un juicio político con sentencia anunciada

El exministro Alejandro Gil Fernández, destituido en febrero de 2024, enfrenta una de las caídas políticas más sonadas del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

La Fiscalía cubana le imputa cargos por espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos, solicitando cadena perpetua como condena.

La exclusión de Laura María del proceso judicial subraya la falta de transparencia y el control político que rodean el caso, considerado por analistas como un reflejo de las fracturas internas dentro de la élite gobernante en Cuba.

Una familia bajo presión política

Laura María Gil, quien trabajó durante años en el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) junto a su hermano, ha sido señalada en el pasado por supuestos casos de nepotismo.

Hoy, su familia se encuentra en el epicentro de una tormenta política y judicial que mezcla lealtades rotas, venganza interna y lucha por el poder dentro del oficialismo cubano.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
sandro castro acusa a el toque de ganar mas de 100 millones de dolares tras subida del dolar en cuba

Sandro Castro acusa a El Toque de ganar más de 100 millones de dólares tras subida del dólar en Cuba

exespia rene gonzalez pide juicio publico para alejandro gil mientras crecen las dudas sobre la justicia en cuba

Exespía René González pide juicio público para Alejandro Gil mientras crecen las dudas sobre la justicia en Cuba

Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Venezuela envía expertos para evaluar daños de huracán Melissa en Cuba y ayudar a la recuperación

cuba anuncia fecha del juicio contra el exministro alejandro gil por espionaje: sera a puerta cerrada

Cuba anuncia fecha del juicio contra el exministro Alejandro Gil por espionaje: será a puerta cerrada

Destacados del día

Impiden a la hija de Alejandro Gil asistir al juicio secreto de su padre en La Habana

Impiden a la hija de Alejandro Gil asistir al juicio secreto de su padre en La Habana

Kiev identifica a 41 mercenarios cubanos muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania

Kiev identifica a 41 mercenarios cubanos muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania

Juez lanza fuerte advertencia al reguetonero cubano Chocolate MC: Advierte que podría recibir cadena perpetua

Juez lanza fuerte advertencia al reguetonero cubano Chocolate MC: Advierte que podría recibir cadena perpetua

Un conjunto de productos en un supermercado en Baltimore, Maryland, el 10 de noviembre del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Corte Suprema y Congreso de EEUU debaten reanudación de ayuda alimentaria

El Capitolio en el día 37 del cierre de gobierno, el jueves 6 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

El Senado de EEUU aprueba un acuerdo que allana el camino para reabrir el Gobierno

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter