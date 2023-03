Hermana de Chocolate MC recién llegada de Cuba vive en las calles de Miami y pide ayuda

“No me queda más remedio que tratar de tocar corazones a ver quién me puede brindar la mano. NECESITO AYUDA. ESTOY EN LA CALLE CON MIS HIJOS, LA NIÑA LA TENGO ENFERMA. El que me conoce sabe que no acostumbro a esto y que si lo estoy haciendo es porque no encuentro salida”, escribió la joven madre en la red social.