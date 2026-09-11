Liberan bajo fianza al pianista cubano Andy García Palacios tras casi un mes detenido por ICE

El pianista cubano Andy García Palacios fue liberado bajo fianza después de permanecer casi un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) en California, confirmó este viernes su abogado Avelino González .

La noticia fue divulgada como información de última hora por la periodista Maylin Legañoa , de Telemundo 51, tras recibir la confirmación directamente del representante legal del artista.

García Palacios permanecía recluido en el Centro de Procesamiento de Adelanto , en California, desde su detención el pasado 15 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

La liberación no significa que su caso migratorio haya concluido: el pianista deberá continuar enfrentando su proceso ante las autoridades estadounidenses mientras permanece fuera del centro de detención .

La confirmación pone fin, al menos temporalmente, a varias semanas de incertidumbre para familiares, amigos y músicos que habían impulsado una campaña pública para conseguir su liberación.

Al momento de conocerse la noticia, ni García Palacios ni sus familiares habían realizado un anuncio público en sus perfiles de redes sociales.

Fue su abogado quien confirmó que el músico había conseguido salir bajo fianza.

La defensa había sostenido desde los primeros días que García Palacios podía ser elegible para este beneficio porque había ingresado legalmente a Estados Unidos, mantenía un proceso migratorio pendiente y, según su abogado, no representaba peligro para la comunidad ni riesgo de fuga.

ICE lo arrestó en el Aeropuerto de Los Ángeles

El pianista fue detenido el 15 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Su abogado explicó anteriormente a Telemundo 51 que García Palacios se encontraba en el aeropuerto por una actividad relacionada con su carrera artística cuando fue interceptado.

González llegó a asegurar que los agentes de ICE “lo estaban esperando”, sugiriendo que se trató de una operación dirigida y no de un encuentro fortuito.

ICE confirmó posteriormente que efectivamente se trató de una operación de cumplimiento dirigida.

ICE sostiene que su estancia autorizada había vencido

La agencia migratoria ofreció una versión concreta sobre las razones del arresto.

Según ICE, García Palacios estaba autorizado para permanecer legalmente en Estados Unidos hasta el 27 de mayo de 2024, pero continuó en el país después de esa fecha.

La agencia informó que sus oficiales lo localizaron en LAX y lo arrestaron sin incidentes.

Posteriormente le fue emitida una Notificación de Comparecencia ante un juez de inmigración, mientras quedaba bajo custodia durante el proceso de remoción.

La defensa sostiene que tiene un proceso migratorio pendiente

La posición de su abogado es diferente.

González ha señalado que García Palacios ingresó legalmente a Estados Unidos y se encuentra en medio de un procedimiento para regularizar su situación migratoria.

Telemundo 51 reportó inicialmente que, según el abogado, el pianista estaba a la espera de obtener la residencia permanente y su trámite había sufrido retrasos.

Otros reportes señalaron que personas cercanas al músico afirmaban que había solicitado la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano después de cumplir el período requerido en Estados Unidos.

Salir bajo fianza no cierra su caso

La liberación constituye una victoria inmediata para la defensa, pero no equivale a una aprobación de residencia ni al cierre del procedimiento migratorio.

García Palacios podrá continuar su caso fuera del centro de detención.

Las autoridades migratorias todavía deberán determinar su situación definitiva y cualquier beneficio migratorio al que pueda tener derecho.

Por ello, tampoco significa que ICE haya retirado necesariamente el procedimiento iniciado después de su arresto.

Casi un mes en Adelanto

Desde su detención, García Palacios permaneció en el Centro de Procesamiento de Adelanto.

Su caso provocó una importante movilización dentro de la comunidad artística cubana.

Familiares, músicos y amigos comenzaron a divulgar su situación y reclamaron que pudiera continuar el proceso migratorio en libertad.

Su hermano Yandy García organizó además una campaña de recaudación para cubrir los elevados gastos legales derivados del caso.

Una campaña que recaudó decenas de miles de dólares

La campaña en GoFundMe se fijó inicialmente una meta de 45.000 dólares.

En pocos días recibió aportes de cientos de personas.

Para el 21 de agosto ya había recaudado más de 40.000 dólares, según la información divulgada entonces por familiares y medios.

El dinero estaba destinado fundamentalmente a cubrir la representación legal y otros gastos relacionados con la detención.

Artistas cubanos se movilizaron por su liberación

La detención generó numerosas muestras de apoyo dentro del mundo de la música.

Entre quienes hicieron pública su preocupación estuvieron artistas como Diana Fuentes, Luis Enrique y Chucho Valdés.

El caso tuvo especial repercusión después de que Valdés lamentara públicamente el arresto del joven pianista.

El reconocido músico cubano había elogiado anteriormente a García Palacios como una de las figuras destacadas de la nueva generación de pianistas de la Isla.

Chucho Valdés pidió que pudiera retomar su carrera

Valdés expresó su deseo de que García Palacios pudiera recuperar su libertad y continuar desarrollando su carrera.

El respaldo del reconocido pianista amplificó la atención sobre el caso dentro y fuera de la comunidad cubana.

García Palacios, de 30 años, desarrolla una carrera como pianista, compositor, productor y cantante.

También integra junto a su hermano el proyecto García Brothers, vinculado con jazz cubano, música latina y otros géneros contemporáneos.

Otro músico cubano había sido detenido días después

La detención de García Palacios no fue un caso aislado durante agosto.

Cuatro días después, el 19 de agosto, ICE detuvo en el Aeropuerto Internacional de Miami al percusionista cubano Degnis Bofill, ganador de un Latin Grammy.

Bofill permaneció durante más de dos semanas bajo custodia migratoria.

Después consiguió salir bajo fianza.

Degnis Bofill pidió ayuda para Andy tras recuperar la libertad

Una vez liberado, Bofill utilizó sus redes para pedir apoyo para García Palacios, que todavía permanecía detenido en California.

La situación generó una campaña conjunta de solidaridad dentro del circuito musical cubano.

Hasta el 4 de septiembre, medios que seguían el caso señalaban que García Palacios continuaba bajo custodia mientras Bofill ya podía enfrentar su proceso migratorio en libertad.

La liberación anunciada ahora cambia ese escenario.

Los dos músicos cubanos están ahora en libertad bajo fianza

Con la salida de García Palacios, los dos músicos cubanos cuyas detenciones provocaron una importante movilización durante agosto están fuera de los centros de procesamiento migratorio.

Sin embargo, ambos continúan teniendo procesos migratorios pendientes.

La libertad bajo fianza permite que enfrenten esos procedimientos fuera de un centro de detención, pero no anticipa cuál será la resolución definitiva.

ICE ha endurecido las operaciones migratorias

Los casos de García Palacios y Bofill se produjeron en medio de un fuerte aumento de las detenciones migratorias en Estados Unidos.

ICE ha incrementado sus operaciones durante el segundo mandato de Donald Trump, incluyendo arrestos de personas que habían ingresado legalmente pero que, según la agencia, permanecieron después de vencer su período autorizado.

En el caso específico de García Palacios, ICE ha sostenido desde el principio que su autorización expiró en mayo de 2024.

Una detención que movilizó al mundo artístico cubano

Durante casi un mes, familiares y colegas insistieron en que García Palacios debía poder continuar su proceso fuera de un centro de detención.

Su defensa argumentó que su trayectoria profesional, sus vínculos con la comunidad y la ausencia de antecedentes podían favorecer la concesión de una fianza.

Finalmente, ese objetivo fue conseguido.

Ahora comienza una etapa diferente.

Andy García Palacios está nuevamente en libertad, pero su futuro migratorio en Estados Unidos todavía deberá resolverse ante las autoridades correspondientes.