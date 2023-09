Habla diplomático cubano que perteneció a la misión de la dictadura en la ONU y ahora vive exiliado en EEUU

" El séptimo piso es la ratonera de esa misión, donde están todos los represores reunidos . A mí no me consta que haya Inteligencia trabajando ahí, aunque seguramente la tiene que haber", añadió el joven graduado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI).

"Mientras uno está en Cuba no puede saber lo que es la libertad de expresión y cuáles son los horizontes que las personas podemos tener. Este país me dio la posibilidad de mirar por encima del muro y decir: 'me han mentido toda la vida'", dijo.

En opinión de Suárez, en Estados Unidos apenas se habla de Cuba, mientras en Cuba la propaganda del régimen presenta a Estados Unidos como el enemigo a combatir. "En realidad el enemigo es el Gobierno cubano, que es el enemigo del pueblo cubano", señaló.

Según el relato de Suárez, regresó a Cuba porque allí estaban su esposa y su hija. Después de expresar sus intenciones de no querer continuar, fue interrogado en el cuartel general de la Seguridad del Estado, Villa Marista.

También dijo que estuvo detenido en Ciego de Ávila después de un intento de salida ilegal del país.

"Ahí supe lo que era una cárcel en Cuba. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo para saber lo que es la represión, el abuso, la falta de derechos, la falta de dignidad en que viven los presos políticos en Cuba", declaró.

Tras su arresto, Suárez dijo que sufrió asedio y obstáculos para trabajar, en lo que describió como una operación de "asesinato moral". El joven diplomático finalmente salió de la Isla por mar.

"En Cuba todos tenemos que fingir, lamentablemente. Siento un cargo de conciencia por haber trabajado para esta gente, porque nos usan, usan a todos los cubanos que no tenemos otra posibilidad mientras estamos en esa Isla para exponer nuestra verdad", dijo.

Desde el domingo Miguel Díaz-Canel se encuentra en Nueva York para participar en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Activistas cubanos exiliados han organizado varias manifestaciones para protestar por la presencia del gobernante en el evento. Las acciones se han concentrado en denunciar la crisis actual en la Isla y en particular la situación de los presos políticos.

FUENTE: diariodecuba.com