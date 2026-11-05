GENERAL CUBANO AMENAZA A EEUU CON COMBATIR "casa por casa" ante una posible intervención militar en Cuba

El general Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y jefe del Estado Mayor General de Cuba, aseguró que las tropas cubanas responderían a una eventual intervención militar estadounidense con una resistencia extendida por todo el territorio nacional. Las declaraciones se produjeron durante los ejercicios estratégicos Moncada 2026, en medio de las tensiones entre Washington y La Habana y de una profunda crisis económica y energética que afecta a la población cubana.

El alto mando militar cubano elevó el tono de sus advertencias hacia Estados Unidos durante las maniobras militares que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel desarrolla esta semana en distintas regiones de la isla.

Roberto Legrá Sotolongo, una de las principales figuras de la estructura militar cubana, aseguró que las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar una eventual intervención estadounidense mediante una estrategia de resistencia territorial.

“Vamos a defender casa por casa, barrio por barrio, zona por zona, hasta lograr derrotar al yanqui que intente apoderarse de Cuba”, declaró el general.

El mensaje se difundió durante el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, una movilización militar organizada por las autoridades cubanas para preparar a las tropas, reservistas y estructuras civiles ante posibles escenarios de agresión exterior.

Las declaraciones del jefe del Estado Mayor General reflejan la doctrina militar que el Gobierno cubano ha defendido durante décadas ante la posibilidad de un enfrentamiento con una potencia extranjera.

Legrá Sotolongo sostuvo que la defensa del territorio no se limitaría a las instalaciones militares, sino que involucraría diferentes zonas del país.

Su mensaje plantea una resistencia organizada desde barrios, comunidades y estructuras territoriales.

La advertencia está dirigida a un escenario hipotético de intervención militar estadounidense.

Hasta el momento, Washington no ha anunciado oficialmente una operación militar para invadir Cuba.

Por tanto, las declaraciones del general deben interpretarse como una posición de preparación defensiva y advertencia política, no como una confirmación de que exista una guerra inminente.

El Ministerio de las FAR advierte sobre minas y emboscadas contra una eventual fuerza invasora

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias también difundió un video con un mensaje de tono más contundente.

“En este país, el enemigo no tendrá ni un metro cuadrado donde pueda estar seguro, donde no tenga la amenaza de volar con una mina o caer en una emboscada que lo aniquile”, señala la declaración atribuida a la institución militar.

El mensaje presenta una estrategia de resistencia basada en la dispersión territorial de las fuerzas defensoras y en la posibilidad de desarrollar acciones militares en diferentes puntos del país.

Las referencias a minas y emboscadas forman parte del discurso de preparación militar difundido por las autoridades cubanas.

No obstante, el video no permite determinar por sí solo el nivel real de preparación, la disponibilidad de armamento ni la capacidad operativa de las unidades que participarían en un eventual conflicto.

¿Quién es Roberto Legrá Sotolongo, el general que lanzó la advertencia?

Roberto Legrá Sotolongo ocupa dos de los cargos más importantes de la estructura militar cubana: primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor General.

También integra el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, órgano que concentra parte de las principales decisiones políticas del país.

Su posición le otorga responsabilidades en la planificación, coordinación y dirección de las fuerzas militares.

El general figura entre los funcionarios cubanos sancionados por Estados Unidos.

Su participación en las maniobras Moncada 2026 evidencia la importancia que la cúpula militar concede a la preparación de las estructuras territoriales de defensa.

Cuba moviliza tropas, reservistas y civiles durante el Ejercicio Moncada 2026

Las declaraciones se producen en el contexto del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, programado para los días 4 y 5 de noviembre.

Las maniobras incluyen actividades de preparación de los órganos de mando, las Fuerzas Armadas, reservistas y mecanismos territoriales de defensa.

El programa concluirá el viernes 6 de noviembre con el Día Nacional de la Defensa.

El Gobierno cubano presenta estas actividades como parte de la preparación del país ante amenazas externas.

Sin embargo, no se ha informado públicamente el número total de efectivos movilizados ni el costo económico de las maniobras.

La doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo: la estrategia militar del régimen cubano

Las declaraciones de Legrá Sotolongo responden a la doctrina conocida como Guerra de Todo el Pueblo, desarrollada durante el Gobierno de Fidel Castro en la década de 1980.

Su planteamiento consiste en combinar las fuerzas militares regulares con reservistas, milicias y estructuras de defensa territorial.

La estrategia busca mantener capacidad de resistencia incluso frente a un adversario con superioridad tecnológica y militar.

A diferencia de una defensa basada exclusivamente en grandes unidades convencionales, esta doctrina contempla la participación de fuerzas distribuidas por distintas regiones del país.

La movilización de sectores civiles también constituye uno de sus componentes principales.

La existencia de esta doctrina no significa que todos los ciudadanos participen voluntariamente ni permite establecer cuál sería su efectividad en un conflicto real.

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos marcan el contexto de las maniobras

El Ejercicio Moncada 2026 se desarrolla en un momento de confrontación política entre los gobiernos de Donald Trump y Miguel Díaz-Canel.

Washington mantiene sanciones económicas y restricciones contra entidades y funcionarios vinculados al Gobierno cubano.

Por su parte, La Habana denuncia que las medidas estadounidenses representan una amenaza para la estabilidad económica y política del país.

Las tensiones también se han reflejado en declaraciones públicas de altos funcionarios de ambos gobiernos.

Sin embargo, no existe una confirmación oficial estadounidense de planes para una intervención militar contra Cuba.

La realización de maniobras defensivas y las advertencias de funcionarios militares no constituyen por sí mismas evidencia de un enfrentamiento próximo.

El régimen prioriza la preparación militar mientras Cuba enfrenta apagones y escasez

Las maniobras se producen mientras la población cubana continúa enfrentando dificultades económicas y sociales.

El sistema eléctrico nacional registra déficits de generación que han provocado apagones prolongados en distintas provincias.

A ello se suman la escasez de alimentos, las dificultades para obtener medicamentos y el deterioro de servicios básicos.

La crisis energética también ha afectado el abastecimiento de agua potable y el funcionamiento de determinadas actividades económicas.

En ese contexto, la decisión de desarrollar ejercicios militares nacionales vuelve a colocar en el debate las prioridades del Gobierno cubano y los recursos destinados a la defensa.

No se ha divulgado información suficiente para calcular el costo de las maniobras ni compararlo con otras partidas del presupuesto estatal.

¿Significan las amenazas del general cubano que habrá una guerra con Estados Unidos?

Las declaraciones de Roberto Legrá Sotolongo representan una advertencia militar condicionada a una eventual intervención extranjera.

El general describió cómo, según su planteamiento, responderían las fuerzas cubanas ante ese escenario.

Sin embargo, no anunció una operación ofensiva contra Estados Unidos ni presentó pruebas de que una invasión estadounidense sea inminente.

La diferencia es fundamental para interpretar correctamente el alcance de sus palabras.

El hecho confirmado en el material difundido es que un alto mando militar cubano anunció una estrategia de resistencia territorial durante los ejercicios Moncada 2026. La posibilidad de una intervención estadounidense continúa siendo un escenario hipotético, sin confirmación oficial de Washington.