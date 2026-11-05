Bajan pedidos de ayuda por desempleo en EEUU; despidos siguen siendo escasos

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Un negocio busca empleados en Richardson, Texas, el 23 de octubre del 2026. (AP foto/LM Otero) AP

El Departamento de Trabajo informó el jueves que 189.000 personas solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada, la cifra más baja desde mediados de julio y por debajo de las 195.000 de la semana anterior. El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que suaviza los vaivenes de una semana a otra, descendió a 194.750.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ofrecer señales sobre hacia dónde se dirige el mercado laboral.

Las solicitudes se han mantenido en niveles históricamente bajos en lo que va del año, sin superar nunca las 230.000 en una sola semana. Han sido de 200.000 o menos durante ocho semanas consecutivas.

En lo que va de año, los empleadores —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han estado sumando un promedio de 68.000 empleos al mes, incluida una decepcionante cifra de 29.000 el mes pasado. Eso es modesto según los estándares históricos, pero supone una mejora frente al 2025, cuando la creación mensual de empleo promedió 9.700 en medio de altas tasas de interés y las impredecibles políticas comerciales del presidente Donald Trump.

El gasto de los consumidores se ha mantenido y va en aumento la inversión en inteligencia artificial.

El Departamento de Trabajo publicará el viernes las cifras de contratación de octubre. Se espera que muestren que la economía sumó 65.000 empleos este mes, según una encuesta de FactSet. Se prevé que el desempleo se mantenga en 4,2%.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP