americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Buques rusos cambian rumbo y no llegan a Cuba tras nuevas sanciones de EE.UU., agravando la crisis energética en la isla

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Petroleo Cuba

La Habana / Washington / Moscú — El intento de Rusia de enviar petróleo a Cuba sufrió un duro revés tras la intervención indirecta de Estados Unidos, provocando que dos buques cargados de combustible cambiaran de rumbo en el Atlántico y no llegaran a la isla.

Se trata de los petroleros “Sea Horse” y “Anatoly Kolodkin”, que transportaban crudo ruso con destino a Cuba en medio de una severa crisis energética en el país.

Screenshot 2026-03-22 at 10.15.05AM

EE.UU. cierra el cerco energético

El giro en la situación se produjo después de que Washington excluyera a Cuba de una licencia que permite la venta de petróleo ruso bajo ciertas condiciones, bloqueando en la práctica cualquier envío hacia la isla.

Además, fuentes confirmaron el despliegue de patrulleras de la Guardia Costera de EE.UU. en aguas cercanas a Cuba, reforzando la vigilancia en la región.

Buques cambian de rumbo en pleno Atlántico

El petrolero Sea Horse, que llevaba semanas detenido en el océano, modificó su destino y ahora apunta hacia el Caribe fuera de Cuba, mientras que el Anatoly Kolodkin, sancionado por Washington, también alteró su ruta.

Expertos indican que ninguno de los buques descargó su carga, lo que confirma el fracaso de la operación.

Cuba sin petróleo en medio de la crisis

La situación agrava aún más el panorama energético de la isla, que no recibe cargamentos de crudo desde inicios de 2026.

El déficit energético se mantiene en niveles críticos, con una demanda que supera ampliamente la capacidad de generación.

Además:

  • Venezuela suspendió envíos en 2025
  • México detuvo suministros en 2026
  • No hay nuevos buques en camino

Impacto directo en la economía cubana

El bloqueo del suministro no solo afecta la generación eléctrica, sino también sectores clave como transporte, industria y producción.

Datos recientes muestran una caída histórica en la llegada de buques a Cuba, alcanzando su nivel más bajo en años.

Escalada geopolítica en el Caribe

La medida de Estados Unidos forma parte de una estrategia más amplia para limitar el apoyo energético a aliados de Rusia y aumentar la presión sobre el régimen cubano.

Desde La Habana, las autoridades han rechazado la decisión, calificándola como una interferencia en el comercio internacional.

Sin alivio a la vista

Analistas advierten que la falta de combustible podría prolongarse, sin señales de nuevos envíos en el corto plazo.

Cuba enfrenta así un escenario crítico, con apagones, escasez y una crisis energética que continúa intensificándose.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Notas relacionadas
silvio rodriguez recibe fusil akm en acto con diaz-canel y desata polemica en cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

cuba rechaza solicitud de eeuu de importar diesel para su embajada en la habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

enviado de cuba ante la onu niega cambios politicos y afirma que diaz-canel no esta en discusion

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

cuba sufre segundo apagon total en una semana tras colapso del sistema electrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Destacados del día

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter