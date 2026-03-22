Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

La Habana / Washington / Moscú — El intento de Rusia de enviar petróleo a Cuba sufrió un duro revés tras la intervención indirecta de Estados Unidos, provocando que dos buques cargados de combustible cambiaran de rumbo en el Atlántico y no llegaran a la isla.

Se trata de los petroleros “Sea Horse” y “Anatoly Kolodkin” , que transportaban crudo ruso con destino a Cuba en medio de una severa crisis energética en el país.

El giro en la situación se produjo después de que Washington excluyera a Cuba de una licencia que permite la venta de petróleo ruso bajo ciertas condiciones , bloqueando en la práctica cualquier envío hacia la isla.

Además, fuentes confirmaron el despliegue de patrulleras de la Guardia Costera de EE.UU. en aguas cercanas a Cuba , reforzando la vigilancia en la región.

El petrolero Sea Horse , que llevaba semanas detenido en el océano, modificó su destino y ahora apunta hacia el Caribe fuera de Cuba, mientras que el Anatoly Kolodkin , sancionado por Washington, también alteró su ruta.

Expertos indican que ninguno de los buques descargó su carga, lo que confirma el fracaso de la operación.

Cuba sin petróleo en medio de la crisis

La situación agrava aún más el panorama energético de la isla, que no recibe cargamentos de crudo desde inicios de 2026.

El déficit energético se mantiene en niveles críticos, con una demanda que supera ampliamente la capacidad de generación.

Además:

Venezuela suspendió envíos en 2025

México detuvo suministros en 2026

No hay nuevos buques en camino

Impacto directo en la economía cubana

El bloqueo del suministro no solo afecta la generación eléctrica, sino también sectores clave como transporte, industria y producción.

Datos recientes muestran una caída histórica en la llegada de buques a Cuba, alcanzando su nivel más bajo en años.

Escalada geopolítica en el Caribe

La medida de Estados Unidos forma parte de una estrategia más amplia para limitar el apoyo energético a aliados de Rusia y aumentar la presión sobre el régimen cubano.

Desde La Habana, las autoridades han rechazado la decisión, calificándola como una interferencia en el comercio internacional.

Sin alivio a la vista

Analistas advierten que la falta de combustible podría prolongarse, sin señales de nuevos envíos en el corto plazo.

Cuba enfrenta así un escenario crítico, con apagones, escasez y una crisis energética que continúa intensificándose.