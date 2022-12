Familias que perdieron todo en incendio de Matanzas siguen albergados y con pocas esperanzas de tener un hogar

"Llevamos tres meses en ese albergue de La Jaiba, sin agua, todo contaminado; los apagones, terribles. Tuve que comprar un saco de carbón para poder darle la comida a mis hijos, porque el fogón de gas no me lo han dado, ni la balita", señaló.

"Nosotros llegamos y nos soltaron aquí. Nos dieron mucha atención el primer día, la primera semana y, hasta el sol de hoy, nadie nos da una información, nadie nos dice nada. No tenemos ni una colcha para taparnos, y ya está entrando el frío", se quejó.

Screen Shot 2022-12-08 at 9.50.52 AM.png

"Hemos planteado la situación del agua y ni una pipa tan siquiera nos mandan. Tenemos que hablar con un compañero de al lado (un vecino) para que nos haga el favor de llenarnos una cisternita pequeña que hay, que aquello está contaminado, para tener agua aunque sea para limpiar y para bañarnos", detalló.

El agua potable, para cocinar y tomar, la cargan en la noche de una tubería aledaña, añadió.

Algo que los sorprendió fue cuando TV Yurumí, canal estatal de la provincia, anunció que les habían comprado una vivienda, señaló Leyva. "Les escribí y les dije, ¿cómo que me compraron casa, si yo todavía estoy en un albergue?".

Screen Shot 2022-12-08 at 9.51.14 AM.png

Aclaró que es cierto que el estado, en un comienzo, les entregó algunos efectos electrodomésticos, pero "el desamparo en que nos encontramos ahora deja mucho que desear", comentó.

"Ahí no va nadie, a nada, nia preguntar cómo estamos. Cuando hay que votar o hay que hacer algo sí, enseguida van, y nos llevan las papeletas. Pero a preocuparse por nosotros no ha ido más nadie", concluyó.

A pocos días del incendio, y cuando las familias afectadas fueron reubicadas en la Escuela Formadora de Maestros “René Fraga Moreno”, en la ciudad de Matanzas, Leyva declaró a Radio Martí: “El gobierno se reunió con nosotros y nos dijo que no nos preocupáramos, que nosotros no íbamos a estar desamparados y que íbamos a tener todo mejor que como lo teníamos, que para allí sí que no íbamos más nunca".

FUENTE: martinoticias.com