Familia de joven macheteado en Holguín recibe ayuda de exiliados en Miami

No revelo su identidad porque fue lo primero que me dijeron", dijo el tío del joven.

La de un paciente de Santa Clara que ahora, después de dos años y tres meses, fue que le pudieron cerrar la traqueotomía y todavía permanece con escara. En Baracoa igual, pero tuvieron un desenlace fatal".

El jueves Dennis publicó sus datos para aquellos que estén interesados en ayudar a su sobrino: "Pienso que mañana (hoy viernes 28 de julio) le den alta por la neumonía, estoy en la casa para preparar cuando venga y no he tenido tiempo por la solidaridad y las amistades preocupadas. Voy a publicar la dirección porque no me va dar tiempo hacer algo en la casa, calle 7 sur No. 1.414 entre calle 14 y calle 16, San Germán, Holguín. Teléfono +53 50112552 (Dennis Domínguez Mora)".