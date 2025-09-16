Fallece Ricardo Cabrisas, viceprimer ministro del régimen cubano y figura clave del desastres económico de la isla

El veterano dirigente cubano Ricardo Cabrisas Ruíz , viceprimer ministro desde 2019 y uno de los hombres de mayor influencia en la política económica de la isla, falleció este martes en La Habana a los 88 años.

La noticia fue confirmada por el gobernante Miguel Díaz-Canel a través de un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde expresó: “Muy triste noticia para # Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento”.

Nacido en La Habana el 21 de enero de 1937, Cabrisas fue considerado durante décadas un negociador estratégico para el régimen cubano. Ocupó altos cargos en el aparato estatal y diplomático:

En enero de este año participó en las conversaciones para el refinanciamiento de la deuda cubana con el Club de París , confirmando su rol como principal interlocutor en las negociaciones internacionales de La Habana.

Negociador de confianza del régimen

Cabrisas encabezó numerosas comisiones intergubernamentales que gestionaron acuerdos económicos y financieros con países aliados de Cuba. Su discreto perfil mediático contrastaba con la influencia que ejercía en los círculos de poder, donde era considerado un funcionario leal y pragmático en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.

Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y militante activo en organizaciones oficialistas como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Sin detalles sobre su muerte

Hasta sus últimos años, Cabrisas continuó asistiendo a reuniones de alto nivel y participando en debates políticos, pese a su avanzada edad. El gobierno cubano no ha precisado las causas de su fallecimiento ni ha informado si se realizarán honras fúnebres oficiales en La Habana.

Su muerte marca el fin de la carrera de uno de los dirigentes más veteranos del régimen, cuya influencia trascendió varias generaciones de la dirigencia política cubana.