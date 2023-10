Fallece joven de 16 años víctima de brutal apuñalamiento en Las Tunas

Aunque la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) presuntamente tiene bajo custodia a sospechosos, las autoridades no han revelado nombres de personas arrestadas por este caso. La fuente también declaró que otros posibles responsables se dieron a la fuga.

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre los motivos detrás del ataque que le arrebató la vida al adolescente. Tanto las autoridades como la prensa oficialista guardan silencio al respecto, como siempre ocurre en este tipo de casos.

Amigos y familiares de Leandro claman por justicia en las redes sociales, además de publicar emotivos mensajes de despedida al joven. “La cabeza me da vueltas y me dice que tú estás bien y que nada te ha pasado. Te echo de menos, mi niño. No puedo creer que ya tan temprano te hayas ido al cielo. Ahora, ¿qué hago sin ti? Te amo, hermanito”, dijo Ana Almaguer Méndez.

Este trágico suceso se suma a una creciente ola de violencia que azota a la Isla, especialmente a jóvenes de corta edad. En agosto pasado, otro adolescente cubano de 14 años, quien era conocido con el nombre de Antoni, perdió la vida de manera violenta en una fiesta en el municipio Arroyo Naranjo, de La Habana.

FUENTE: www.periodicocubano.com