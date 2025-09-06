Lis Cuesta exhibe un celular de más de 1.000 dólares durante su visita oficial a China

Compartir en:









Lis Cuesta, esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, vuelve a estar en el centro de la polémica tras aparecer en fotografías de su viaje por China sosteniendo lo que parece ser un Samsung Galaxy Z Flip 7, un teléfono plegable de alta gama valorado en más de 1.000 dólares.

Las imágenes fueron difundidas en el marco de la gira oficial que realiza junto al mandatario por Asia, donde Cuesta participó en actividades culturales y encuentros protocolarios, pese a que ambos rechazan públicamente el título de “primera dama”. Sin embargo, la publicación encendió las redes sociales y provocó duras críticas por la marcada desconexión entre el nivel de vida del entorno presidencial y la difícil realidad de la mayoría de los cubanos.

Screenshot 2025-09-06 at 1.16.21PM Un lujo frente a la precariedad El Samsung Galaxy Z Flip 7, lanzado en julio de 2025, cuenta con pantalla de 6.9 pulgadas, 12 GB de RAM y cámara de 50 MP. Su precio en el mercado estadounidense es de 1.099 dólares, una cifra que contrasta con el salario promedio en Cuba, estimado en alrededor de 5.000 CUP mensuales, equivalente a 12 dólares al cambio oficial.

Mientras la mayoría de los hogares cubanos enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos básicos y dificultades para acceder al agua, las imágenes de Cuesta transmiten una vida rodeada de comodidades y lujos inalcanzables para la población.

Críticas en redes sociales y medios

El periodista Mario J. Pentón señaló que las apariciones públicas de Cuesta reflejan la contradicción entre el discurso oficial y el estilo de vida de la cúpula gobernante:

“Hemos visto a la no primera dama de Cuba recorriendo medio mundo, con dinero de origen desconocido, y rodeada de lujos típicos de quienes critican al capitalismo, pero lo disfrutan en privado. Su hijo, que estudia en España con una beca de más de 12.000 euros, seguramente la llama a este mismo teléfono de cientos de dólares”. La figura de Lis Cuesta ha sido objeto de críticas recurrentes en Cuba, donde muchos la perciben como símbolo del privilegio y la desigualdad dentro de la élite política, en contraste con la crisis económica que afecta a la población.