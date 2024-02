Ex presentadora del programa De la Gran Escena de la Tv Cubana y Hermana del defenestrado Alejandro Gil sale en su defensa en Facebook

María Victoria Gil , hermana del defenestrado ministro de Economía de Cuba , Alejandro Gil , reaccionó a su destitución en una publicación en Facebook el pasado 3 de febrero, de la que América Noticias pudo tener una copia por una captura de video y que ya no aparece pública en su perfil.

Quien fuera una reconocida presentadora del programa De La Gran Escena de la televisión cubana, dijo que el gobierno cubano, en su triste historia, había utilizado a sus dirigentes a su conveniencia y que cuando ya no les eran útiles, cuando se enfrentaban y dejaban de ser títeres, los desaparecían y los despreciaban.

Por otro lado, una vez más el régimen designa a dirigentes para los que, más que la necesidad de formación profesional o años de trabajo vinculado al sector que ahora encabezarán, lo que más parece demandarles es confianza política.

Así parecería ocurrir con el nuevo titular de la Industria Alimentaria, Alberto López, licenciado en Construcción de Maquinarias, quien ha hecho una carrera política y era hasta ahora el gobernador de Villa Clara.

A López se le recuerda diciendo en la televisión que en esa provincia no había fuerza de trabajo en el campo por los vagos y porque a la gente no le daba la gana de trabajar duro y también afirmando que el régimen ya no tenía dinero para importar arroz.