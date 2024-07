Ex Diplomático de la dictadura de Cuba y funcionario del (PCC) muere en accidente de tránsito

Cuba calificó la orden de expulsión como una "decisión infundada" y "inamistosa", señalando que era un intento del gobierno colombiano de desviar la atención de las protestas ocurridas en Panamá por esos días.

De regreso en La Habana, el exdiplomático se reincorporó a su antigua función en el Comité Central.

Durante su estancia en Colombia, García Lazo atacó a los miembros del Movimiento San Isidro con una publicación en Facebook. "En temas de Cuba y contrarrevolución, no te vayas nunca con la de trapo, pues te espera el ridículo. Si millones de dólares no han tumbado una revolución, con 200 no lo intentes. Si la calle es del pueblo, pues el barrio también. Las redes no son #Cuba, por más likes que tengas (revisa de dónde vienen para que no te marees)", escribió en noviembre de 2020. "Si lo tuyo es la coriza pandémica y dolarizada, escoge: PCR o PNR", agregó.