Encuentra el cuerpo del niño Yosvany Villar, desaparecido en Cuba hace un año tras la confesión del presunto asesino

"Sí, fue Ariel, nosotras las madres nos equivocamos poco", dijo la madre a 14ymedio. Ella insistió a los oficiales desde el principio de la investigación en que a su hijo lo habían visto el día que se perdió hablando con ese vecino. Meses después, cuando supo que el hombre estaba preso supuestamente por intento de violación a un menor, sus sospechas se hicieron más fuertes. "Se lo conté al jefe de Atención a Menores desde el primer momento, pero me dijo que no podía sospechar de ese hombre si no había pruebas", declaró decepcionada.

Ávila Pérez denunció en una entrevista con 14ymedio que su hijo había desaparecido hacía más de un año sin que las autoridades hubieran hecho, a su juicio, todo lo posible para encontrarlo. Las demoras y la falta de información sobre el desarrollo de la investigación estaban también entre sus quejas.

"Se está trabajando, pero hay que esperar", le repetían los policías a la mujer, sin darle nueva información. Molesta con las demoras, interpuso una queja en la oficina de Atención a la Ciudadanía de la Plaza de la Revolución. Pero la respuesta que ella esperaba nunca llegó.

La primera fase de la investigación apenas duró una semana y, según Ávila Pérez, cuando pidió explicaciones en la unidad de Aguilera y exigió que continuaran la búsqueda le respondieron que no había sido posible "porque no había combustible".

La madre del menor regresó a su casa con la promesa de los uniformados de que la llamarían cuando retomaran las pesquisas, pero no lo hicieron. Ahora, sus peores sospechas se han confirmado.