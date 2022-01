En Cuba podrían poner condenas de entre 4 a 10 años por recibir una recarga al celular del exterior

En el capítulo V (Otros actos contra la Seguridad del Estado ), en el artículo 143, se establece que: "Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.

Mientras tanto el artículo 144 plantea que “quien al tener conocimiento de la preparación o ejecución de cualquier delito contra la Seguridad del Estado, no lo denuncie, sin perjuicio de tratar de impedirlo por todos los medios a su alcance, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años”.

Esta nueva regulación será presentada en la Asamblea Nacional del Poder Popular en abril de este año, y en caso de ser aprobada, se convertiría en una herramienta legal represiva, explicó el abogado Eloy Viera en el medio independiente El Toque.

“Este es de esas cosas que te demuestran que en Cuba el poder no tiene otro sustrato que no sea la represión. Consultan a mansalva normas que teóricamente garantizan derechos como el Código de Familias. Sin embargo, no consultan ni promueven la discusión de normas que implican las más serias obligaciones. Sobre todo, en un país donde el derecho pena se utiliza para impedir que un viejo venda un cucurucho de maní”, comentó.

Esta medida vendría a perjudicar a periodistas independientes que ejercen su profesión desde la isla, los cuales han sido víctimas de represión y linchamiento mediático por parte del régimen cubano.