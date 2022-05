'En Cuba no tenemos libertad para expresar lo que sentimos': una anciana de 82 años cruza el Río Bravo a EEUU

Según Marta, tuvo muchas dificultades durante su viaje: "A mí me quitaron hasta la chequera, me dejaron sin nada", contó.

La anciana tuvo que nadar contra la corriente del Río Bravo, en el que se han ahogado numerosos migrantes, incluyendo cubanos. Ella y su nieto cruzaron por la zona de Eagle Pass, en Texas.

"Cuando me encontraron yo pensaba que me iba a morir. Me dieron agua, me pusieron agua, yo los busqué y los llamé", refirió Marta sobre los guardias fronterizos que los interceptaron.

Según el reporte, en el mismo grupo de Marta y Andris llegaron alrededor de 80 migrantes más, muchos de ellos cubanos.

Esta semana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EEUU informó que las cifras de migrantes cubanos en la frontera terrestre de EEUU siguen siendo de récord: tras llegar 35.079 personas en abril pasado, suman 114.916 los nacidos en la Isla que arribaron a ese país en el actual año fiscal estadounidense, iniciado en octubre de 2021.

Según las cifras recién publicadas, esa cantidad es resultado de sumar los 6.067 de octubre; los 6.681 de noviembre; los 8.197 de diciembre; los 9.832 de enero; los 16.658 de febrero, los 34.442 de marzo, y los 35.079 de abril. Cada mes, según tales números, se ha sobrepasado la cantidad de migrantes del anterior.

Ello resalta de cara a los 39.303 migrantes de la Isla contabilizados en los 12 meses de 2021 y los apenas 14.015 de 2020.

Tales cifras, de por sí significativas si se toma en cuenta que no incluyen a los cientos de migrantes interceptados en el mar camino a EEUU, los que cruzan la frontera de forma ilegal y los cubanos que emigran hacia otros territorios y continentes del mundo, evidencian que Cuba experimenta la mayor de sus oleadas migratorias.

En comparación con el éxodo del Mariel de 1980, cuando alrededor de 125.000 cubanos llegaron a EEUU gracias al puente marítimo entre la Isla y Florida, y con los aproximadamente 30.000 que lo hicieron durante la denominada "Crisis de los balseros" de 1994, los números actuales son históricos.

El informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza precisa que la mayoría de los cubanos entró a través de puntos fronterizos con México. Solo en abril desde ese país llegaron 34.821 cubanos, mientras que a través de la frontera norte con Canadá cruzaron 45.

El actual éxodo se disparó después que en noviembre de 2021 el Gobierno de Nicaragua eximiera de visados a los viajeros de la Isla, poco antes de que La Habana reabriera los aeropuertos a los vuelos comerciales. Desde entonces, decenas de miles de cubanos han volado a Managua para desde allí iniciar su trayecto rumbo norte.

Pese a que, según los observadores, ello obedece a la necesidad de aliviar la presión social que estalló el 11J con manifestaciones en más de 40 ciudades de Cuba, La Habana sigue culpando de la situación migratoria a Washington y no reconoce la gravedad de la situación.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU estima que al ritmo actual al cierre del actual año fiscal alrededor de 155.000 cubanos habrían llegado a ese territorio.

