Elián González reconoce motivos para el 'voto de castigo' en Cuba

No obstante, varios activistas cubanos que promovían la abstención, que es una forma de decir "no", fueron detenidos y amenazados. Según la denuncia de plataformas independientes de observación electoral, muchos ciudadanos con residencia efectiva en el país, no aparecían en el padrón electoral, de manera que no pudieron ejercer tampoco su derecho a decir "no" anulando la boleta. Su abstención en las "elecciones" tampoco cuenta.