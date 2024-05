El Taiger rompe el silencio sobre su encontronazo con Ja Rulay en Cuba: "¿Tú me viste a mí corriendo?"

En una transmisión en vivo, El Taiger se rió mientras preguntaba: “¿Tú me viste a mí corriendo?”, señalando su barriga para insinuar que su peso no le permite salir corriendo de una pelea.

En un tono más serio, el reguetonero exigió que se dé la versión correcta de lo sucedido: “Todo el mundo vio que a mí la gente me puso la mano aquí, me aguantó, tremenda atmósfera (…) Yo volví a tener más coj* de aguantar la mano que de soltarla”.

El Taiger también expresó que no quiere ser culpado por futuros incidentes: “Cuando pase cualquier otra cosa mañana no quiero que vengan a decir 'coño José Manuel, tú tenías que haber evitado, coño José Manuel, esto no tenía que haber llegado allí'. Yo no soy Dios, ni soy el que determina qué es lo que está bien ni lo que está mal”.