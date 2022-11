El régimen niega la entrada de medicamentos para presos políticos del 11J enfermos de asma

Elizabeth León, madre de tres pesos políticos del 11J encarcelados en la prisión del Combinado del Este en La Habana, denunció que las autoridades del régimen no facilitan la entrada de medicamentos para dos de sus hijos que están sufriendo graves crisis de asma.

Después de pasar varias vicisitudes para conseguir los medicamentos del asma para sus hijos en el mercado informal, la señora se enteró de que las autoridades del Combinado del Este no han permitido que ellos tengan acceso a estas medicinas.

"Se encuentran con mucha asma, asma para la que yo les llevé los medicamentos que compré en la calle. Me sacrifiqué y se los llevé y la policía no les ha dado los medicamentos. Psicológicamente los están torturando. ¿Qué esperan, que esos niños se mueran ahogados?:" reclamó León en un audio que publicó la activista Carolina Barrero.

Embed

"Frandy González León es el que más mal está, temo mucho por su vida. Está ahogado", señaló su madre preocupada pues los medicamentos fueron entregados a las autoridades el pasado 2 de noviembre.

León también denunció que este proceder puede ser una estrategia de tortura en contra de los jóvenes, quienes, además de estar presos en condiciones precarias, no tienen acceso a atención médica dentro del centro penitenciario.

“¿Hasta cuándo? No podemos seguir con este abuso. Hay que denunciar todo, como madre y para que vean que no es mentira. Andan mal y no quieren darle por lo menos esos medicamentos que le llevan a los niños", explicó la cubana.

Los jóvenes José Antonio Gómez León, de 34 años, Frandy González León, de 26, y Santiago Vázquez León, de 22, fueron detenidos y procesados por sedición, desacato y atentado contra la Seguridad del Estado y cumplen condenas de hasta diez años en prisión.

Carlos Martínez | americateve.com