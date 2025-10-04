americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Raúl Castro

El régimen exhibe a Raúl Castro en La Habana para acallar rumores sobre su muerte

Lo pone a presidir un acto oficial junto a otros históricos y presenta una colección de libros dedicada al general

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Raúl Castro I

La Habana, 3 de octubre de 2025. Tras semanas de especulaciones sobre su estado de salud e incluso versiones en redes sociales que lo daban por muerto, el régimen cubano presentó este viernes al general Raúl Castro en un acto oficial en La Habana. El exgobernante, de 93 años, presidió la conmemoración del 60 aniversario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de la fundación de su órgano oficial, el periódico Granma.

La ceremonia tuvo lugar en la Sala Universal de las FAR, donde la entrada de Castro fue recibida con un prolongado aplauso. Lo acompañaron otros históricos de la cúpula revolucionaria, como Ramiro Valdés y José Ramón Machado Ventura, figuras también de avanzada edad.

Díaz-Canel lo presenta como garante de la continuidad

Durante su intervención, el presidente Miguel Díaz-Canel repasó lo que calificó como “hitos de 1965” y exaltó la “unidad construida paso a paso por Fidel Castro”. En su discurso, dedicó un espacio especial a destacar el papel de Raúl Castro en la consolidación del Partido único y lo definió como garante de la continuidad socialista.

En línea con la propaganda oficial, Granma recordó una frase del general en la que se describió como “listo con el pie en el estribo” para defender el sistema.

Raul Castro

Una colección de libros para reforzar su legado

De forma paralela, en el Memorial José Martí fue presentada la colección Obras Escogidas de Raúl Castro, compuesta por nueve tomos y más de 5.000 páginas, que abarcan desde 1951 hasta la actualidad. El compendio reúne discursos, cartas, documentos oficiales e incluso el diario de campaña del entonces guerrillero.

Según el portal oficial Cubadebate, el proyecto tardó más de cuatro años en completarse y contó con el apoyo de China para su impresión. Los volúmenes serán distribuidos en bibliotecas e instituciones de todo el país y también estarán disponibles en formato digital.

El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, calificó la obra como una “guía de conducta para la ética revolucionaria” y la presentó como un antídoto frente a lo que describió como “ofensivas de manipulación y borrado de la memoria” en redes sociales.

Aparición calculada tras rumores

La presencia pública de Raúl Castro, cuidadosamente organizada, llega en un momento de crecientes rumores sobre su estado de salud, tras semanas en que versiones no confirmadas lo daban por gravemente enfermo o fallecido.

Con su exhibición en un acto oficial y la publicación de esta colección de textos, el régimen busca desmentir las especulaciones y elevar la figura del general a la categoría de “manual político” para las nuevas generaciones, reafirmando su papel simbólico dentro de la continuidad del sistema socialista.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los jugadores de México celebran el gol de Diego Ochoa para el empate 2-2 contra Brasil en el Mundial Sub20, el domingo 28 de septiembre de 2025, en Santiago, Chile. (AP Foto/Matías Delacroix)

México rescata empate 2-2 ante Brasil y Argentina derrota 3-1 a Cuba en Mundial Sub20

cubana en cape coral denuncia altar de brujeria en la puerta de su casa: ya este pais esta como cuba

Cubana en Cape Coral denuncia altar de brujería en la puerta de su casa: "Ya este país está como Cuba"

eeuu acusa a cuba de reclutar mercenarios para rusia en nuevo informe sobre trata de personas

EEUU acusa a Cuba de reclutar mercenarios para Rusia en nuevo informe sobre trata de personas

mario diaz-balart: los regimenes de cuba y venezuela no resistiran otro mandato de trump

Mario Díaz-Balart: "Los regímenes de Cuba y Venezuela no resistirán otro mandato de Trump"

Destacados del día

Díaz-Canel moviliza militares y convoca reunión de emergencia en La Habana tras las protestas y cacerolazos

Díaz-Canel moviliza militares y convoca reunión de emergencia en La Habana tras las protestas y cacerolazos

Gobierno cubano moviliza a reclutas del Servicio Militar para limpiar una Habana colapsada por la basura

Gobierno cubano moviliza a reclutas del Servicio Militar para limpiar una Habana colapsada por la basura

Mueren tres cubanos y cuatro resultan heridos tras caída de un rayo en Moa, Holguín

Mueren tres cubanos y cuatro resultan heridos tras caída de un rayo en Moa, Holguín

España acuerda nueva reestructuración de la deuda de Cuba por más de 193 millones de euros

España acuerda nueva reestructuración de la deuda de Cuba por más de 193 millones de euros

Hamás responde al plan de paz de Trump: acepta liberar a los rehenes y pide negociar los términos

Hamás responde al plan de paz de Trump: acepta liberar a los rehenes y pide negociar los términos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter