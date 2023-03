El régimen cubano estudió la 'conducta y el pensar' al llamar a peloteros de MLB

Pérez Pardo dijo que "no creamos un equipo de constelación de estrellas" y admitió que "quedaron muchos atletas sin competir, unos porque no fueron convocados, otros porque tampoco dieron el paso".

El significado de esas palabras sería incomprensible para un ciudadano de cualquier país democrático, donde sería inconcebible que un deportista no pudiera formar parte de una selección nacional por criticar al gobierno de turno.

El equipo Cuba que participó en el recién finalizado Clásico Mundial de Béisbol logró llegar a la fase de semifinales, algo que solo había conseguido el conjunto que intervino en la primera edición en 2006. Aquel roster cayó en el ultimo partido ante Japón y protagonizó la que constituye hasta el momento la mejor actuación de un elenco cubano en ese evento.

Tras los fracasos consecutivos en torneos internacionales de béisbol, incluidas las siguientes ediciones del Clásico, la FCB no tuvo más alternativa que convocar a peloteros cubanos que se desempeñan en ligas profesionales, incluidas las Mayores, sin vínculos con el Estado.

Pero la FCB no se habría limitado a seleccionar a los peloteros de acuerdo a su "propia conducta y su propio pensar". También habría llevado su censura al loanDepot Park, sede de los Marlins de Miami, donde el equipo Cuba fue finalmente vapuleado por EEUU en semifinales.

La FCB habría hecho varias exigencias a los organizadores del evento, entre ellas que en el estadio no se reprodujera música de los icónicos artistas cubanos Celia Cruz y Willy Chirino, según declaraciones de José Antonio Álvarez, locutor de Univisión Radio en Miami, recogidas por el medio deportivo Swing Completo.

"Estaba escuchando en el show de Agustín Acosta una entrevista con el Comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes. Definitivamente me sacó de la duda que tenía sobre por qué no habían dejado entrar a personas con las camisetas de Patria Y Vida al estadio de los Marlins", dijo Álvarez.

"Él alega que, en una reunión previa, la delegación cubana exigió que esto no pasara. No solo camisetas y pancartas, sino también que no se colocara en el estadio música de Willy Chirino y Celia Cruz, a lo cual él se enfrentó y dio un rotundo NO", añadió.

"Luego se reunió con los Marlins y alegaron que los organizadores (del Clásico Mundial) tenían los derechos sobre el estadio. Llegaron a un acuerdo y al final dejaron entrar gracias a ellos a personas con camisetas y pancartas", continuó.

"¿Hasta dónde?", cuestionó el locutor. "¿Esto no fue una provocación de esta dictadura: venir acá a tierras de libertad a exigir?".

Un día antes del duelo semifinal entre Cuba y EEUU, Miguel Díaz-Canel acusó al exilio de politizar el partido. Aseguró en Twitter que "la vulgaridad, la indecencia y el odio son usados para politizar un genuino encuentro deportivo".

Horas antes, el grupo de exiliados cubanos Vigilia Mambisa se había manifestado en contra del equipo de la Isla en el Clásico.

El cuestionamiento de Díaz-Canel a la manifestación del grupo, que tuvo lugar frente al Restaurante Versalles, sitio icónico del anticastrismo en La Pequeña Habana, contrastó con su propia utilización del torneo deportivo para promover la campaña en favor de las votaciones del 26 de marzo venidero, que organiza su régimen.

FUENTE: diariodecuba.com