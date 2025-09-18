Cubano alquiló un auto de Turismo en Bayamo, lo vendió y fingió que se lo habían robado

Un hombre procedente de Matanzas fue arrestado en Bayamo , provincia de Granma , luego de protagonizar un insólito caso de fraude: vendió un auto de renta y trató de engañar a la policía denunciando un robo ficticio .

Según medios oficialistas, el individuo aseguró que el vehículo de turismo que había alquilado desapareció después de dejarlo estacionado con las llaves puestas, argumentando que tuvo que bajarse de emergencia para hacer sus necesidades fisiológicas.

No obstante, la versión levantó sospechas en los investigadores, quienes comprobaron que el carro nunca fue robado, sino vendido ilegalmente en la provincia de Las Tunas por más de un millón de pesos .

Las autoridades lograron recuperar el automóvil y detener al responsable, cuya identidad no fue revelada.

El caso generó comentarios irónicos entre los vecinos de Bayamo, quienes calificaron el intento como un “fracaso mal planeado” del detenido, que intentó “pasarle gato por liebre” a la policía.

Inseguridad en aumento

Este hecho ocurre en medio de un panorama de creciente inseguridad en Cuba, donde se han multiplicado los reportes de robos en distintas ciudades.

En agosto, el artista urbano Mucho Mosty denunció públicamente que delincuentes rompieron los cristales de su vehículo en La Habana y lo desvalijaron en apenas una hora y media. Entre lo sustraído se encontraban pertenencias personales y equipos técnicos de alto valor, con pérdidas estimadas en más de 700 dólares.

Contexto

Los recientes casos reflejan no solo la escalada de delitos en la Isla, sino también la creatividad de algunos delincuentes para lucrar de manera ilegal en un entorno de crisis económica y creciente escasez.

