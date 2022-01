El dólar en Cuba llega a los 100 pesos y sigue subiendo

Ante los reclamos de los cubanos, quienes sufren el incremento de casi todos los precios en el mercado informal cada vez que oscila el valor del dólar, que es la divisa dominante en esas transacciones, esta misma semana el Gobierno descartó que pretendiera liberar la venta de esa moneda a las personas que viajan al exterior.

Una de las últimas medidas oficiales que afectó el valor del peso cubano fue precisamente la prohibición de la venta de dólares en los aeropuertos, único lugar donde el Estado ofreció este servicio al cambio oficial (1x24) hasta mediados del pasado año para quienes viajaban al extranjero.

En respuesta, una petición en la plataforma Change.org exige el cierre de las tiendas en MLC, las mejor abastecidas de la red comercial del país.

En la petición, los cubanos de dentro y fuera de Cuba reclaman al Gobierno "el cierre inmediato de las tiendas en dólares o MLC, moneda que no se produce dentro del país; y el reabastecimiento de todas las tiendas en CUP o pesos cubanos, la moneda con la que paga el Estado a sus trabajadores".

Ante el nuevo valor del dólar, los internautas volvieron a expresar su malestar. "Caballero, no compren más dólares a esos precios, no le llenen más los bolsillos a los estafadores. Si no vamos a seguir en las mismas", comentó Ivis Oliva Rangel en una publicación del grupo de Facebook "Compra y venta de dólares".

Pero Yoel Pérez Ruiz le ripostó: "Revendedores somos todos. Aquí nadie produce lo que vende. Estamos obligados a inventar para vivir. No podemos tener una vida normal y vivir de tu salario. Somos los únicos en el mundo que vamos a otros países, incluyendo 'los más pobres', a buscar mercancías para vender aquí. No somos revendedores, somos luchadores con las manos amarradas".

Juanito Pérez fue más lejos: "Lo que tenemos que hacer es dejar de comprar en las tiendas MLC a esos precios, con más del 300% de impuesto comercial que aplica el régimen, ni los autos al 3.000%, para no seguirle llenando los bolsillos a la mafia estafadora que nos gobierna y que están en las mansiones de Miramar, Siboney, El Laguito, Kholy y Nuevo Vedado. ¡Esos sí son unos estafadores!"

Por su parte, Yordy Dorta, quien dijo ser chofer de microbuses, apuntó: "Yo manejo una gacela y las piezas me las venden caras porque dicen que los dólares los compran caros. Cuando por la noche uno cobra caro, no protesten. Esto es una cadena".

"La gente da tremendo bateo cuando por la noche le pides 30 o 50 pesos y después venden los dólares disparados. Y el que compra piezas en Rusia compra los dólares caros y, por ende, nos vende todo caro", concluyó.

A inicios del presente año la empresa Bloomberg, especializada en temas financieros, calificó al peso cubano como la moneda más depreciada del mundo en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 5 de enero de 2022.

Según el gráfico comparativo de las 15 monedas más depreciadas del planeta, la cubana tiene un 95,83% de depreciación, mucho más que el dinar libio, que con el 70,94% le sigue en orden ascendente.

El periodo analizado por Bloomberg es precisamente el de aplicación en Cuba de la Tarea Ordenamiento, uno de cuyos propósitos, según las autoridades, sería revalorizar el papel del peso cubano.

No obstante, la vorágine de medidas económicas que supusieron la unificación monetaria y cambiaria, el aumento de la masa salarial, del déficit fiscal, de la inflación planificada, entre otras, fueron un fracaso económico anunciado que en vez de mejorar la vida de los cubanos los ha sumido en peores privaciones.

diariodecuba.com