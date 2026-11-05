EEUU sanciona al hermano de López-Calleja y a la hija de la presidenta de GAESA: golpe a la élite cubana

La administración del presidente Donald Trump anunció este jueves 5 de noviembre nuevas sanciones contra personas, empresas y embarcaciones vinculadas al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas, GAESA. Entre los designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figuran Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja y tío de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, así como Any Rodríguez Lastres, hija de la actual presidenta de GAESA. Las medidas también alcanzan a seis compañías y dos buques de bandera cubana.

Estados Unidos amplió este jueves las sanciones económicas contra las redes empresariales vinculadas al aparato militar cubano, incorporando a nuevas personas y entidades a las restricciones administradas por el Departamento del Tesoro.

La decisión afecta directamente a familiares de dos figuras que han ocupado la presidencia del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), uno de los principales conglomerados económicos de Cuba.

Entre los sancionados aparecen Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja y Any Rodríguez Lastres, cuyos vínculos familiares y actividades empresariales fueron identificados en la información difundida sobre las nuevas designaciones.

Washington también incluyó empresas relacionadas con sectores estratégicos como el transporte marítimo, la tecnología y el suministro energético.

Las medidas se producen en un contexto de creciente presión económica estadounidense sobre las estructuras empresariales vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Quién es Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, el tío de “El Cangrejo” sancionado por EEUU

Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja es hermano del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA durante más de dos décadas y fue una de las figuras más influyentes del aparato económico militar cubano.

Luis Alberto Rodríguez López-Calleja fue también padre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido públicamente por el apodo de “El Cangrejo”.

Por tanto, Guillermo Faustino es tío de Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Su inclusión en las sanciones estadounidenses extiende las restricciones a otra figura de una familia estrechamente vinculada con la estructura de poder económico y político de Cuba.

Sin embargo, el vínculo familiar no constituye por sí solo una prueba de participación en actividades ilícitas.

La medida también se relaciona con antecedentes empresariales atribuidos al sancionado.

Los negocios marítimos y las sociedades offshore vinculadas a Rodríguez López-Calleja

Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja ha sido mencionado en investigaciones periodísticas sobre sociedades registradas en jurisdicciones extranjeras y operaciones relacionadas con el transporte marítimo.

Según los antecedentes citados, fue representante de Caroil Transport Marine, una empresa sancionada por Estados Unidos en 2019.

Washington vinculó entonces a esa compañía con operaciones de transporte de petróleo venezolano hacia Cuba.

El sector naviero ha sido una de las áreas sometidas a restricciones estadounidenses por su papel en el abastecimiento energético de la isla.

La nueva designación de Rodríguez López-Calleja se suma a ese historial de medidas contra personas y empresas relacionadas con operaciones marítimas.

No obstante, los antecedentes empresariales deben distinguirse de las razones jurídicas específicas utilizadas por OFAC para cada designación.

Any Rodríguez Lastres, hija de la actual presidenta de GAESA, también fue sancionada

La segunda persona identificada en las nuevas medidas es Any Rodríguez Lastres.

Se trata de la hija de Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada y actual presidenta de GAESA, según la información proporcionada.

Lastres Morera había sido sancionada por Washington en mayo de 2026.

La incorporación de su hija a la lista de OFAC representa una nueva medida contra el entorno familiar de la dirección del conglomerado militar.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, Any Rodríguez Lastres comenzó su trayectoria profesional en 2014 como especialista comercial en la Terminal de Contenedores del Mariel.

Posteriormente desarrolló actividades gerenciales en el sector portuario y logístico de Panamá.

La ficha de sanciones citada identifica expresamente su relación familiar con la presidenta de GAESA.

Qué empresas fueron incluidas en las nuevas sanciones de Estados Unidos

Las medidas anunciadas también alcanzan a seis compañías vinculadas a Cuba o a operaciones comerciales internacionales relacionadas con la isla.

Las entidades mencionadas desarrollan o están vinculadas, según el reporte, con actividades tecnológicas, comerciales, logísticas y marítimas.

La inclusión de compañías establecidas fuera de Cuba muestra que las medidas estadounidenses no se limitan a empresas registradas dentro de la isla.

También buscan restringir determinadas operaciones internacionales relacionadas con las estructuras económicas sancionadas.

El alcance concreto de cada designación depende de la información publicada por OFAC y de la normativa aplicable.

Washington sanciona a los buques Emilia y Gloria C, vinculados al transporte de combustible

El Departamento del Tesoro también incorporó a las medidas dos embarcaciones de bandera cubana.

Se trata del gasero Emilia y del buque cisterna Gloria C.

Ambos fueron identificados en la información sobre las nuevas sanciones como parte de las operaciones marítimas relacionadas con Cuba.

La medida se suma a las restricciones estadounidenses contra embarcaciones y compañías vinculadas al transporte de combustibles.

Además, Washington actualizó las designaciones de otros tres buques que ya figuraban en listas de sanciones relacionadas con Venezuela, para aplicarles también medidas correspondientes al programa de sanciones contra Cuba.

Esta actualización amplía las restricciones jurídicas aplicables a esas embarcaciones, aunque no necesariamente implica que hayan sido incorporadas por primera vez a la lista de OFAC.

Qué implican las sanciones de OFAC para las personas y empresas designadas

Las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueden tener consecuencias financieras y comerciales importantes.

Entre sus efectos principales se encuentra el bloqueo de propiedades e intereses en propiedades de las personas y entidades designadas que estén bajo jurisdicción estadounidense o en posesión o control de personas estadounidenses.

Asimismo, las personas estadounidenses tienen generalmente prohibido realizar determinadas transacciones con los sancionados, salvo que exista una autorización o excepción aplicable.

Las restricciones también pueden afectar operaciones internacionales que involucren bancos, proveedores o intermediarios sujetos a la normativa estadounidense.

Sin embargo, una designación de OFAC no equivale automáticamente a una condena penal ni demuestra por sí sola que todos los activos de una persona hayan sido confiscados.

GAESA, el conglomerado militar que controla importantes negocios en Cuba

El Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido como GAESA, es una de las estructuras empresariales más importantes vinculadas a las Fuerzas Armadas cubanas.

Su actividad se extiende a sectores como turismo, comercio, logística y operaciones financieras.

Durante décadas, el conglomerado fue dirigido por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, fallecido en 2022.

Su influencia económica ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de las empresas militares y el acceso público a sus resultados financieros.

Estados Unidos ha utilizado sanciones contra personas y entidades vinculadas a GAESA como parte de su política de presión sobre el Gobierno cubano.

Las nuevas designaciones refuerzan esa estrategia al incorporar tanto a familiares de antiguos y actuales dirigentes como a compañías relacionadas con actividades comerciales internacionales.

La administración Trump amplía la presión sobre las redes económicas del régimen cubano

Las sanciones anunciadas este jueves forman parte de una política estadounidense orientada a restringir operaciones económicas vinculadas al aparato militar cubano.

Washington sostiene que estas estructuras desempeñan un papel central en el control de recursos y actividades estratégicas de la isla.

El Gobierno cubano, por su parte, ha rechazado históricamente las sanciones estadounidenses y las considera parte de una política de presión económica contra el país.

Las nuevas designaciones afectan a personas y empresas relacionadas con dos generaciones de dirigentes de GAESA, así como a sectores vinculados con el transporte marítimo y la logística.

Qué cambia con las nuevas sanciones contra GAESA

La decisión amplía el número de personas, compañías y embarcaciones sometidas a restricciones estadounidenses.

También incorpora nuevas conexiones familiares y empresariales a la red de designaciones administradas por OFAC.

Su impacto práctico dependerá de los activos que los sancionados tengan bajo jurisdicción estadounidense, de las operaciones comerciales que mantengan y de la aplicación de las normas correspondientes.

Las sanciones anunciadas el 5 de noviembre representan una nueva ampliación de la presión financiera de Washington sobre las estructuras empresariales vinculadas a GAESA, con medidas que alcanzan tanto a figuras del entorno familiar de sus dirigentes como a compañías y embarcaciones relacionadas con operaciones internacionales.