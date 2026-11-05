MARCO RUBIO PODRÍA ABANDONAR LA ADMINISTRACIÓN TRUMP TRAS LA DERROTA REPUBLICANA, SEGÚN BLOOMBERG

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaría evaluando su continuidad en la administración del presidente Donald Trump después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, según personas familiarizadas con las deliberaciones internas citadas en un reporte periodístico. El funcionario, quien también ejerce como asesor de Seguridad Nacional, no habría tomado una decisión ni establecido una fecha para su eventual salida. Sin embargo, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado rechazaron categóricamente la información y aseguraron que Rubio continuará desempeñando sus responsabilidades.

La posibilidad de una salida de Marco Rubio del Gobierno estadounidense comenzó a generar especulaciones sobre el futuro del gabinete de Donald Trump y la reorganización política del Partido Republicano después de los resultados electorales de esta semana.

ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump, flanqueado por el vicepresidente JD Vance, a la izquierda, y el secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión con ejecutivos de la industria petrolera en la Casa Blanca, en Washington, el 9 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci/Archivo)

De acuerdo con el reporte proporcionado, personas familiarizadas con las conversaciones internas aseguran que Rubio y sus asesores están examinando diferentes alternativas para su futuro profesional y político.

Las fuentes, que solicitaron mantener el anonimato debido al carácter privado de las deliberaciones, sostienen que el secretario de Estado habría conversado con funcionarios de la Casa Blanca sobre la posibilidad de abandonar sus responsabilidades.

Sin embargo, no existe una decisión confirmada, un calendario de salida ni un anuncio oficial de renuncia.

La información fue rechazada por portavoces del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, quienes la calificaron de falsa y defendieron la continuidad del funcionario.

Marco Rubio analiza sus opciones tras el revés republicano, según fuentes anónimas

El reporte sostiene que Rubio y su círculo de asesores están revisando diferentes escenarios después de las elecciones de medio término.

Entre las posibilidades mencionadas figura abandonar sus cargos en el Gobierno federal.

Rubio ocupa actualmente la Secretaría de Estado y desempeña funciones como asesor de Seguridad Nacional del presidente.

Según algunas de las personas consultadas, el funcionario habría planteado la posibilidad de retirarse durante conversaciones con integrantes de la Casa Blanca.

Esas mismas fuentes aseguran que recibió solicitudes para permanecer en la administración.

No obstante, el reporte reconoce que Rubio todavía no ha tomado una decisión definitiva.

La existencia de conversaciones sobre una posible salida no ha sido confirmada públicamente por el secretario de Estado ni por la administración Trump.

La Casa Blanca niega que Rubio esté considerando renunciar

La reacción oficial fue inmediata.

Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, rechazó las versiones sobre una posible renuncia.

El portavoz calificó la información de noticia falsa basada en fuentes anónimas y sostuvo que Rubio no había discutido abandonar sus responsabilidades.

También aseguró que el secretario continuará trabajando para la administración Trump.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Beni Rae Harmony emitió una respuesta similar.

Harmony describió la versión como una información fabricada y defendió a Rubio como un colaborador comprometido con el presidente y con el movimiento MAGA.

Las declaraciones oficiales contradicen directamente el relato de las fuentes anónimas.

Por ello, no puede afirmarse como un hecho confirmado que Rubio esté preparando su salida del Gobierno.

La derrota republicana abre interrogantes sobre el futuro del gabinete de Trump

El reporte sitúa las especulaciones sobre Rubio en el contexto de los resultados de las elecciones legislativas de 2026.

Los demócratas consiguieron avances importantes en el Congreso y se preparan para asumir nuevas responsabilidades legislativas en enero de 2027.

Los cambios en el equilibrio de poder pueden modificar las prioridades políticas y administrativas de la Casa Blanca.

Históricamente, las administraciones estadounidenses han experimentado cambios de personal después de elecciones legislativas adversas, especialmente cuando se aproxima la segunda mitad del mandato presidencial.

Sin embargo, esos antecedentes no permiten concluir que Rubio tenga intención de abandonar su puesto.

¿Por qué una eventual salida antes de enero tendría importancia política?

Uno de los aspectos destacados del reporte es el calendario de transición del Congreso.

Si Rubio abandonara la Secretaría de Estado antes de que los demócratas asumieran el control del Senado en enero de 2027, Trump podría intentar nominar a un reemplazante mientras los republicanos todavía mantienen la mayoría en esa cámara.

La confirmación de un nuevo secretario de Estado requiere la aprobación del Senado.

Por tanto, el momento de una eventual nominación podría influir en sus posibilidades de avanzar.

No obstante, presentar una nominación antes de enero no garantiza que el Senado complete su confirmación antes del cambio de mayoría.

Además, no existe una vacante anunciada ni un candidato propuesto para sustituir a Rubio.

Los demócratas preparan investigaciones sobre decisiones de política exterior de Trump

El nuevo escenario legislativo también podría aumentar la supervisión sobre determinadas iniciativas de la administración.

Según el reporte, legisladores demócratas contemplan investigar acciones del Gobierno relacionadas con operaciones militares y de seguridad nacional.

Entre ellas figuran los ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de participar en el narcotráfico en el mar Caribe.

Rubio ha desempeñado responsabilidades relevantes en la política exterior y en la coordinación de asuntos de seguridad nacional.

Por esa razón, algunas de las decisiones adoptadas durante su gestión podrían ser examinadas por comités legislativos.

Sin embargo, la posibilidad de investigaciones parlamentarias no demuestra que el funcionario haya cometido irregularidades ni que esté considerando renunciar para evitarlas.

La guerra con Irán podría influir en el futuro político de Marco Rubio

Otro de los factores mencionados por las fuentes es el impacto político de la guerra con Irán.

El conflicto se convirtió en uno de los asuntos más controvertidos de la administración Trump durante el ciclo electoral.

Según el análisis recogido en el reporte, el descontento de determinados votantes con la intervención militar contribuyó al desgaste republicano.

Rubio defendió públicamente las decisiones estadounidenses relacionadas con los ataques contra Irán, aunque también buscó concentrar parte de su actividad en otros asuntos de política exterior.

Una eventual salida del Gobierno podría permitirle construir mayor distancia política respecto al conflicto.

Sin embargo, esa interpretación es una hipótesis sobre su futuro electoral, no una motivación confirmada por Rubio.

Venezuela y Cuba, dos prioridades de la gestión de Rubio como secretario de Estado

Durante su etapa al frente de la diplomacia estadounidense, Rubio ha desempeñado un papel importante en la política de Washington hacia América Latina.

Uno de los principales escenarios ha sido Venezuela.

Según el reporte, el secretario participó en la implementación de la estrategia estadounidense posterior a la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

También ha intervenido en las relaciones con Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de liderazgo en Venezuela, y en los esfuerzos relacionados con la recuperación de la producción petrolera venezolana.

En el caso de Cuba, Rubio ha respaldado el endurecimiento de las sanciones económicas y financieras contra entidades vinculadas al aparato militar del Gobierno de La Habana.

Las medidas estadounidenses han incluido restricciones contra redes empresariales, proveedores internacionales y compañías relacionadas con el conglomerado militar GAESA.

Estas políticas forman parte de su trayectoria dentro del gabinete y podrían influir en la evaluación de su gestión ante una eventual candidatura presidencial.

Marco Rubio y JD Vance aparecen como posibles sucesores de Trump en 2028

Las especulaciones sobre Rubio también están relacionadas con el futuro liderazgo del Partido Republicano.

El secretario de Estado y el vicepresidente JD Vance figuran entre los nombres mencionados como posibles aspirantes a la candidatura presidencial republicana de 2028.

Rubio ya participó en las primarias presidenciales de 2016, cuando compitió contra Trump antes de convertirse posteriormente en uno de sus colaboradores más cercanos.

Vance, por su parte, ocupa una posición institucional destacada como vicepresidente y mantiene una relación estrecha con el movimiento MAGA.

El reporte señala que Rubio ha expresado en distintas ocasiones que Vance sería un buen candidato presidencial.

También ha evitado confirmar si pretende competir personalmente por la nominación republicana.

¿Podría Rubio abandonar la política temporalmente y regresar al sector privado?

Entre los escenarios mencionados por las fuentes se encuentra la posibilidad de que Rubio abandone la administración y regrese al sector privado.

Esta alternativa podría permitirle desarrollar nuevas actividades profesionales y reorganizar sus planes políticos.

El reporte señala que Rubio ha recibido ingresos del sector público durante gran parte de su carrera y no posee una fortuna comparable con la de otros integrantes del gabinete.

También recuerda que durante su campaña presidencial de 2016 bromeó sobre la posibilidad de convertirse algún día en comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Sin embargo, el actual comisionado, Roger Goodell, tiene contrato hasta 2031.

No existe información confirmada de que Rubio esté negociando un puesto en la NFL o preparando su incorporación a alguna empresa privada.

¿Rubio podría esperar hasta después de 2028 para buscar la Presidencia?

Otra posibilidad planteada por personas cercanas al funcionario es que decida mantenerse al margen de una eventual disputa interna entre dirigentes republicanos.

Una competencia presidencial entre Rubio y Vance podría dividir sectores del partido que actualmente respaldan a Trump.

El secretario de Estado ha elogiado públicamente al vicepresidente y evitado presentarse como su rival.

Por ello, algunas fuentes consideran que Rubio podría optar por no participar en las primarias de 2028 y reservar sus aspiraciones políticas para un ciclo posterior.

No obstante, ninguna de estas alternativas constituye una decisión anunciada por el funcionario.

Qué se sabe realmente sobre la posible renuncia de Marco Rubio

La información disponible presenta dos versiones contrapuestas.

Por un lado, fuentes anónimas citadas en el reporte aseguran que Rubio y sus asesores están evaluando alternativas, incluida una eventual salida del Gobierno.

Por otro, la Casa Blanca y el Departamento de Estado niegan que el secretario esté considerando abandonar sus responsabilidades.

Hasta ahora, no se ha anunciado una renuncia, una fecha de salida ni una reorganización del gabinete que afecte a Rubio.

El escenario permanece abierto: Marco Rubio continúa en sus cargos, mientras las versiones sobre una posible salida y sus aspiraciones presidenciales siguen sin confirmación oficial.