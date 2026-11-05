EEUU amplía sanciones contra GAESA: castiga a petroleras, empresas chinas y familiares de la élite cubana

La administración del presidente Donald Trump anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 una nueva ofensiva económica contra las estructuras empresariales vinculadas al régimen cubano.

El Departamento de Estado informó sobre sanciones contra ocho entidades y dos personas, además de identificar cinco embarcaciones como propiedad bloqueada. Las medidas apuntan al transporte de petróleo, empresas estatales cubanas, proveedores chinos de equipos militares y familiares de dirigentes del conglomerado militar GAESA. Washington también amplió las facultades para sancionar operaciones en los sectores marítimo, tecnológico, electrónico y manufacturero de la isla.

Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra las redes económicas y comerciales relacionadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), en una medida que amplía la presión financiera de Washington sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Las designaciones, divulgadas por el Departamento de Estado y ejecutadas mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, incluyen compañías dedicadas al transporte de combustibles, entidades comerciales cubanas y empresas chinas relacionadas con el suministro de tecnología militar.

Entre los nombres más destacados figuran Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, antiguo presidente de GAESA, y Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, actual responsable del conglomerado empresarial militar.

La decisión se produce mientras Cuba enfrenta una profunda crisis energética, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades para mantener en funcionamiento sus centrales eléctricas.

Washington sanciona a ocho empresas, dos personas y bloquea cinco buques

Las medidas anunciadas este jueves abarcan diferentes sectores de la economía cubana y sus conexiones internacionales.

Las sanciones se adoptan bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo de 2026.

El objetivo declarado de Washington es restringir las fuentes de ingresos y las operaciones comerciales que considera vinculadas al aparato militar cubano.

Sancionan a Guillermo Rodríguez López-Calleja, tío de “El Cangrejo”, por sus vínculos con redes petroleras

Uno de los principales designados es Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, relacionado con empresas que participan en operaciones marítimas y transporte de productos petroleros hacia y desde Cuba.

Guillermo es hermano del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA durante más de dos décadas.

También es tío de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido públicamente como “El Cangrejo”.

Según el Departamento de Estado, Guillermo Rodríguez López-Calleja ha participado en una extensa red de compañías marítimas vinculadas al movimiento de combustibles.

Entre sus antecedentes empresariales figura su relación con Caroil Transport Marine Ltd., compañía sancionada por Washington en septiembre de 2019 por operaciones relacionadas con el transporte de petróleo venezolano a Cuba.

La nueva designación amplía las restricciones estadounidenses contra personas vinculadas al sector naviero y a las estructuras económicas del aparato militar cubano.

Cuatro compañías vinculadas al transporte de petróleo entran en las nuevas sanciones

El Departamento de Estado identificó cuatro empresas relacionadas con las operaciones marítimas y petroleras.

CAROIL ya había sido objeto de sanciones estadounidenses en 2019.

La nueva medida incorpora o amplía restricciones contra entidades relacionadas con el transporte marítimo de combustibles.

El sector petrolero resulta especialmente sensible para Cuba, cuya generación eléctrica y transporte dependen de suministros energéticos importados.

No obstante, las sanciones no significan necesariamente que todas las operaciones marítimas hacia la isla queden prohibidas.

Los cinco buques identificados como propiedad bloqueada por Estados Unidos

Las medidas también alcanzan a cinco embarcaciones vinculadas a operaciones marítimas relacionadas con Cuba.