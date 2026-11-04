Muere Orlando Manrufo, el humorista cubano que hizo famoso a Mariconchi durante más de tres décadas

El humor cubano está de luto tras conocerse este miércoles 4 de noviembre de 2026 el fallecimiento del actor y comediante Orlando Manrufo Córdova, reconocido por interpretar durante más de tres décadas al popular personaje Mariconchi. La noticia fue confirmada por el Centro Promotor del Humor, mientras figuras como Luis Silva, conocido por su papel de Pánfilo en Vivir del cuento, y otros artistas expresaron públicamente sus condolencias. Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas de su muerte.

El mundo del espectáculo cubano perdió a uno de sus representantes más conocidos con el fallecimiento de Orlando Manrufo Córdova, actor que alcanzó popularidad por su interpretación de Mariconchi, un personaje que se convirtió en una referencia del humor teatral de la isla.

La noticia comenzó a circular durante la jornada del miércoles entre integrantes de la comunidad artística y posteriormente fue confirmada por el Centro Promotor del Humor (CPH), institución vinculada al desarrollo de la comedia en Cuba.

Manrufo dedicó buena parte de su trayectoria a interpretar a Mariconchi, una figura cómica reconocida por sus monólogos, ocurrencias y constantes intercambios con el público.

Su fallecimiento provocó numerosas expresiones de pesar entre colegas, familiares y seguidores de su trabajo.

El Centro Promotor del Humor publicó un mensaje en Facebook para lamentar el fallecimiento del artista y transmitir sus condolencias a sus familiares y amigos.

La institución recordó especialmente la capacidad de Manrufo para improvisar durante las presentaciones de Mariconchi.

Uno de los elementos distintivos del personaje era su relación con los espectadores, a quienes respondía con comentarios inesperados y ocurrencias que formaban parte del espectáculo.

Esa interacción convirtió muchas de sus actuaciones en experiencias diferentes, incluso cuando representaba un mismo monólogo.

La confirmación institucional llegó después de que varios humoristas comenzaran a compartir la noticia en redes sociales.

Jorge Díaz Valera fue uno de los primeros humoristas en anunciar su fallecimiento

El humorista Jorge Díaz Valera difundió un mensaje en Facebook en el que comunicó la muerte de Orlando Manrufo.

“Con un profundo dolor me acaban de informar que acaba de fallecer el humorista Orlando Manrufo, más conocido como Mariconchi”, escribió.

Díaz Valera también transmitió sus condolencias a familiares y amistades del comediante.

La publicación generó reacciones de otros integrantes del sector artístico, quienes comenzaron a recordar momentos compartidos con Manrufo.

Entre ellos se encontraba Marcos García, quien lamentó la pérdida de su colega.

“¡Adiós, mi querido Orlando Manrufo! De verdad que la vida sin tus ocurrencias será un poco más difícil”, expresó.

Luis Silva, el popular Pánfilo, despide a Orlando Manrufo con un emotivo mensaje

Uno de los homenajes más destacados llegó del actor y humorista Luis Silva, conocido por interpretar a Pánfilo Epifanio en el programa televisivo Vivir del cuento.

Silva manifestó su tristeza por el fallecimiento de Manrufo y recordó su trayectoria en el Teatro América de La Habana.

“Acabo de conocer del fallecimiento del gran humorista, y tan simpático, Orlando Manrufo (Mariconchi). Triste noticia”, escribió en Facebook.

El artista también expresó sus condolencias a la familia, especialmente a Olivia, hija mayor del fallecido.

Olivia es conocida por su interpretación de Indirita en Vivir del cuento, producción en la que trabajó durante varios años junto a Luis Silva.

En su mensaje, Silva recordó además que el Teatro América acogió durante años el espectáculo La Esquina de Mariconchi.

La publicación puso de relieve los vínculos profesionales y personales que Manrufo mantuvo con diferentes generaciones de artistas cubanos.

Quién era Orlando Manrufo Córdova: de ingeniero marítimo a humorista reconocido

Antes de dedicarse profesionalmente al humor, Orlando Manrufo desarrolló una carrera en un sector completamente diferente.

El artista estudió Ingeniería en Explotación de Transporte Marítimo, con una formación vinculada a estudios realizados en la antigua Alemania y Rusia.

Ejerció esa profesión durante aproximadamente 16 años.

Sin embargo, su interés por la actuación lo llevó a incorporarse al movimiento teatral aficionado cubano.

En 1988 ingresó al grupo Olga Alonso, una experiencia que marcaría el comienzo de su trayectoria artística.

Su debut se produjo con la obra Santa Camila de La Habana Vieja, una pieza del teatro cubano.

A partir de entonces comenzó a desarrollar habilidades para la interpretación, la improvisación y la comedia.

Cómo nació Mariconchi, el personaje que hizo famoso a Orlando Manrufo

El personaje de Mariconchi surgió durante una improvisación teatral en el grupo Olga Alonso.

Según los antecedentes de su carrera, Manrufo utilizó una peluca para interpretar de manera humorística a una mujer mayor durante una escena junto a la actriz Laura de la Uz.

La caracterización dio origen a un personaje que posteriormente se convertiría en el centro de su trayectoria como comediante.

La interpretación combinaba gestos, expresiones populares, observaciones de la vida cotidiana y respuestas espontáneas.

Con el tiempo, Mariconchi adquirió una identidad propia dentro de la escena humorística cubana.

Su popularidad estuvo estrechamente relacionada con la capacidad del actor para conectar con el público a través de situaciones reconocibles y un estilo de comedia basado en la interacción directa.

Osvaldo Doimeadiós impulsó el desarrollo del personaje como espectáculo individual

Una figura importante en la consolidación artística de Mariconchi fue el humorista Osvaldo Doimeadiós, fundador del Centro Promotor del Humor.

Según la historia del personaje, Doimeadiós recomendó a Manrufo que dejara de utilizar a Mariconchi únicamente dentro de escenas colectivas.

Su sugerencia fue desarrollar monólogos en los que el personaje pudiera convertirse en protagonista.

Manrufo siguió ese consejo y comenzó a presentar actuaciones centradas en las experiencias y ocurrencias de Mariconchi.

La decisión permitió ampliar las posibilidades del personaje y consolidar una propuesta artística independiente.

El monólogo Aventuras y desventuras de Mariconchi ganó un premio en el Festival Aquelarre

Uno de los momentos más importantes de la carrera de Manrufo llegó durante la década de 1990.

Con el espectáculo Aventuras y desventuras de Mariconchi, el artista obtuvo un premio en el Festival Nacional del Humor Aquelarre.

El reconocimiento contribuyó a consolidar su presencia dentro del circuito profesional de la comedia cubana.

El Festival Aquelarre ha sido durante décadas uno de los principales espacios dedicados al humor escénico en Cuba.

La participación de Manrufo en ese certamen permitió que Mariconchi alcanzara mayor visibilidad y continuara desarrollándose como personaje teatral.

El Teatro América y La Esquina de Mariconchi, parte de su trayectoria artística

El Teatro América de La Habana fue uno de los escenarios más vinculados a la carrera del comediante.

Durante años, ese espacio acogió presentaciones de La Esquina de Mariconchi, espectáculo que permitió mantener un contacto constante con sus seguidores.

La relación entre el personaje y los espectadores se convirtió en una de sus características más recordadas.

Manrufo utilizaba la improvisación para incorporar las reacciones del público y generar situaciones cómicas durante las funciones.

Esta habilidad contribuyó a que Mariconchi conservara su popularidad durante más de tres décadas.

El humor cubano despide a uno de sus personajes más reconocidos

La muerte de Orlando Manrufo Córdova representa una pérdida para el teatro humorístico cubano y para quienes siguieron su trayectoria artística.

Su carrera comenzó en el teatro aficionado y evolucionó hasta convertir a Mariconchi en un personaje con presencia propia en los escenarios.

Los mensajes de Luis Silva, Jorge Díaz Valera, Marcos García y el Centro Promotor del Humor reflejan el reconocimiento que recibió entre sus colegas.

Orlando Manrufo deja como parte de su legado a Mariconchi, un personaje que acompañó al público cubano durante más de treinta años y que continuará siendo recordado por sus monólogos, su capacidad de improvisación y su particular relación con los espectadores.