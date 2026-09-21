Misterio por La Cintumbare: su familia lleva días sin saber dónde está y desaparece su Instagram

La familia de la influencer cubana Cinthya Medrano García , conocida en redes sociales como La Cintumbare , lanzó un llamado urgente para localizarla después de permanecer al menos dos días sin poder comunicarse con ella, mientras crece la incertidumbre sobre su paradero.

La preocupación aumentó después de que su cuenta habitual de Instagram dejara de estar disponible y sus familiares comprobaran que, aunque su teléfono aparentemente continúa activo y los mensajes aparecen como entregados, nadie recibe respuesta.

Su hermana Maura hizo pública la situación durante el fin de semana y aseguró que tanto ella como los padres de Cinthya intentan encontrarla.

“Llevamos dos días buscándola y no sabemos dónde está. No sabemos dónde está y tenemos miedo de que le haya sucedido algo”, declaró en un video difundido en Instagram.

Hasta este lunes no existe información pública verificable que permita establecer dónde se encuentra La Cintumbare o qué provocó la interrupción del contacto con su familia.

Uno de los elementos que más inquietud ha provocado entre sus familiares es la aparente actividad del teléfono de la influencer.

Según explicó Maura, los mensajes enviados al dispositivo figuran como entregados.

Sin embargo, Cinthya no responde.

“Su teléfono sale activo, sale como que las cosas están entregadas, pero no responde, no dice nada”, relató su hermana.

Por ahora, no se conoce públicamente quién tiene el dispositivo ni si la propia influencer continúa utilizándolo.

Su cuenta de Instagram desapareció

A la falta de comunicación se añadió otro elemento inesperado: el perfil de Instagram de La Cintumbare dejó de estar disponible.

Su hermana dijo haberse percatado de la situación mientras intentaba buscar información sobre ella.

“Acabo de ver que su Instagram no existe”, señaló.

No está claro qué ocurrió con la cuenta.

Hasta ahora no existe información que permita determinar si:

Cinthya la desactivó,

otra persona tuvo acceso al perfil,

Instagram la suspendió

o la cuenta fue eliminada por alguna otra razón.

Afirmar cualquiera de esas posibilidades como un hecho sería especulativo.

Su padre, su madre y su hermana participan en la búsqueda

La preocupación no se limita a Maura.

Según el llamado familiar, el padre y la madre de La Cintumbare también están intentando localizarla.

Maura pidió públicamente a cualquier persona que haya visto recientemente a su hermana o tenga información sobre dónde podría encontrarse que contacte directamente con la familia.

“Yo, mi papá, su mamá la estamos buscando desesperados porque sinceramente tenemos que saber dónde está”, afirmó.

La prioridad, insistió, es conocer su ubicación y comprobar que se encuentra bien.

No se conoce públicamente dónde fue vista por última vez

Una de las principales interrogantes es precisamente el último lugar donde estuvo La Cintumbare.

Los reportes consultados no establecen de manera verificable dónde ni cuándo fue vista físicamente por última vez.

Tampoco se ha informado públicamente de circunstancias concretas que expliquen por qué dejó de comunicarse con sus familiares.

Hasta el momento, no encontré un comunicado oficial de las autoridades cubanas que detalle una denuncia formal de desaparición, una investigación policial o un operativo de búsqueda.

La información disponible procede fundamentalmente del llamado público realizado por sus familiares.

Sus publicaciones recientes habían generado preocupación

La desaparición reportada ocurre después de varios días de polémica alrededor de algunas publicaciones de la influencer.

El pasado 14 de septiembre, seguidores comentaron sobre su notable pérdida de peso.

La propia Cinthya respondió asegurando que había adelgazado deliberadamente porque quería estar en forma.

“Estoy flaca porque quise ser una chica fitness”, afirmó en uno de sus videos.

Paralelamente, otros contenidos en los que habló sobre consumo de drogas generaron preocupación y comentarios entre seguidores y figuras de las redes sociales cubanas.

Ja Rulay le había pedido públicamente que buscara ayuda

Entre quienes reaccionaron estuvo el reguetonero cubano Ja Rulay.

El artista publicó días atrás un mensaje dirigido a La Cintumbare después de que circularan contenidos en los que ella hablaba abiertamente sobre consumo de drogas.

Ja Rulay le pidió reflexionar y buscar ayuda, especialmente por las consecuencias que esa conducta podía tener para ella y su entorno.

Ese antecedente ha provocado numerosas especulaciones en redes después de conocerse la desaparición.

Sin embargo, no existe información verificable que permita relacionar el consumo de sustancias con su actual paradero.

Ambos asuntos deben mantenerse separados mientras no aparezcan evidencias que establezcan una conexión.

Fue deportada de Estados Unidos en 2025

La Cintumbare había regresado a Cuba después de ser deportada de Estados Unidos el 27 de febrero de 2025.

Medrano García llegó a la isla en un vuelo de repatriación junto a otros ciudadanos cubanos.

Reportes posteriores sobre su expediente migratorio indicaron que había ingresado a Estados Unidos en 2022 y posteriormente recibió una orden de deportación en ausencia tras no presentarse a una audiencia migratoria.

Después de regresar a Cuba, retomó rápidamente su actividad en internet.

Continuó activa en redes después de regresar a Cuba

Desde la isla, La Cintumbare mantuvo una exposición constante en redes sociales.

Sus transmisiones y publicaciones sobre su vida cotidiana generaron numerosas polémicas y mantuvieron su nombre entre los creadores de contenido cubanos con mayor capacidad para provocar debate.

Precisamente por esa actividad frecuente, el repentino silencio llamó la atención de familiares y seguidores.

La desaparición simultánea de su perfil de Instagram aumentó las interrogantes.

Redes sociales se llenan de teorías, pero faltan datos

Después del llamado de Maura comenzaron a circular diferentes hipótesis entre usuarios.

Algunas personas han relacionado su ausencia con sus publicaciones recientes, mientras otras incluso han cuestionado si podría tratarse de una estrategia relacionada con las redes sociales.

Por ahora, ninguna de esas teorías está confirmada.

La información comprobable es mucho más limitada:

su familia dice que no logra localizarla,

su teléfono aparentemente continúa activo,

los mensajes aparecen entregados,

no responde

y su perfil de Instagram dejó de estar disponible.

Más de 48 horas sin respuestas

La familia hizo público el llamado después de dos días sin comunicación.

Este lunes, diferentes medios cubanos continuaban reportando que no existían noticias verificables sobre su localización.

Tampoco se conoce públicamente si la influencer ha establecido contacto privado con algún amigo o conocido durante ese período.

Por ahora, sus familiares continúan solicitando información.

Qué se sabe y qué todavía permanece sin respuesta

La situación puede resumirse en varios elementos confirmados por los reportes disponibles:

Cinthya Medrano García lleva al menos dos días sin comunicarse con su familia.

Su hermana, su padre y su madre están intentando localizarla.

Su teléfono aparece activo y los mensajes figuran como entregados, según su hermana.

Su cuenta de Instagram dejó de estar disponible.

No se conoce públicamente dónde fue vista por última vez.

No existe información pública que explique por qué desapareció su perfil.

Y, hasta el momento:

no hay confirmación pública verificable de que haya sido localizada.

La desaparición de La Cintumbare continúa así rodeada de interrogantes, mientras su familia espera una llamada o cualquier información que permita determinar dónde está y confirmar su estado.

Información en desarrollo.