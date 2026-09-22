Delegación cubana abandona la ONU tras duro mensaje de Trump: “Cuba es un Estado absolutamente fallido”

La delegación de Cuba abandonó este martes el salón de la Asamblea General de Naciones Unidas mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , pronunciaba uno de sus mensajes más duros contra el gobierno de La Habana desde el principal foro multilateral del mundo.

El episodio ocurrió durante el discurso de Trump ante la 81ª Asamblea General de la ONU , celebrada en Nueva York, cuando el mandatario calificó a Cuba como un “Estado absolutamente fallido” , aseguró que el gobierno comunista enfrenta una presión sin precedentes y pronosticó que “caerá”.

Imágenes de Reuters registraron el momento en que los representantes cubanos se levantaron de sus asientos y abandonaron la sala durante las declaraciones del presidente estadounidense.

La salida ocurrió precisamente cuando Trump centró su intervención en Cuba.

El mandatario afirmó que su administración busca un “cambio fundamental” en la situación de la isla y describió al gobierno cubano como sometido a una presión que, según su valoración, no había enfrentado anteriormente.

Trump declaró que Cuba era un “Estado absolutamente fallido” y sostuvo que estaba fracasando “como nunca antes”.

Posteriormente aseguró que el actual sistema político cubano “caerá”.

La delegación cubana respondió abandonando el salón.

Trump asegura que busca un “cambio fundamental” en Cuba

Las declaraciones fueron más allá de una crítica a la situación económica cubana.

Trump presentó explícitamente la política de su administración como orientada hacia un cambio sustancial en la isla.

Reuters informó que el presidente dijo que Estados Unidos busca un “cambio fundamental” en Cuba y expresó confianza en que eventualmente llegará la libertad al país.

Esas afirmaciones deben entenderse como la posición política expresada por Trump; no constituyen por sí mismas una constatación sobre el futuro del gobierno cubano.

Trump revela gestiones de Marco Rubio con La Habana

Uno de los elementos más relevantes del discurso fue la referencia directa al secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump aseguró ante la Asamblea General que Rubio está involucrado en conversaciones con Cuba.

Reuters reportó que el presidente afirmó que el secretario de Estado está “negociando con Cuba”.

La declaración aporta una nueva dimensión pública a los contactos que Washington y La Habana han reconocido durante los últimos meses.

¿Hay negociaciones o solamente conversaciones?

Aquí aparece una diferencia significativa entre las versiones públicas de ambos gobiernos.

Funcionarios cubanos han reconocido previamente que existen comunicaciones y reuniones con representantes estadounidenses, pero han evitado describirlas como una negociación formal.

El canciller cubano Bruno Rodríguez había sostenido que existen canales de comunicación, pero que no había negociaciones, acuerdos ni una hoja de ruta formal.

Trump utilizó este martes un término diferente y afirmó directamente que Rubio está negociando con Cuba.

Por ahora, las partes ofrecen caracterizaciones distintas sobre el alcance de esos contactos.

Rubio aparece nuevamente en el centro de la política hacia Cuba

La referencia presidencial refuerza el papel de Marco Rubio en la política estadounidense hacia La Habana.

El secretario de Estado ha sido una de las principales figuras públicas de la estrategia de la administración Trump hacia Cuba y ha defendido las sanciones adoptadas durante 2026.

La afirmación presidencial indica que Rubio también participa directamente en los contactos diplomáticos con La Habana.

No se conocen públicamente todos los asuntos abordados en esas conversaciones ni qué compromisos, si alguno, están siendo discutidos.

Cuba responde a las declaraciones de Trump

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla reaccionó públicamente a las declaraciones del presidente estadounidense.

Rodríguez rechazó las afirmaciones de Trump y defendió el derecho de Cuba a mantener su independencia y soberanía.

La respuesta cubana se enmarca en una disputa más amplia sobre la política estadounidense hacia la isla.

Washington sostiene que sus medidas buscan presionar al gobierno cubano para producir cambios políticos y económicos.

La Habana, por su parte, describe esa estrategia como una intervención en sus asuntos internos y responsabiliza a las sanciones estadounidenses de agravar parte de sus problemas económicos.

El discurso llega en un momento crítico para Cuba

La intervención de Trump se produce mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética.

Durante 2026, el país ha registrado repetidas desconexiones del Sistema Eléctrico Nacional, prolongados apagones, dificultades de abastecimiento y restricciones de combustible.

La administración Trump ha ampliado paralelamente las sanciones contra personas y entidades cubanas relacionadas con sectores como:

defensa,

energía,

minería,

finanzas

y determinadas estructuras empresariales estatales.

El gobierno cubano sostiene que esas restricciones agravan las condiciones económicas de la población.

Washington argumenta que los problemas estructurales de la economía cubana preceden a las medidas recientes y atribuye parte de la crisis al modelo económico y a la falta de inversión.

Trump coloca a Cuba dentro de su estrategia hemisférica

Cuba no fue el único asunto latinoamericano abordado por Trump ante Naciones Unidas.

Reuters informó que el presidente utilizó su discurso para defender una política de mayor influencia estadounidense en el hemisferio occidental y destacó las operaciones de Washington contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

La administración ha presentado sus políticas hacia Cuba, Venezuela y otros asuntos regionales como parte de una estrategia más amplia de seguridad estadounidense.

La salida de la delegación quedó registrada en video

La protesta diplomática cubana quedó registrada por las cámaras.

Reuters difundió imágenes bajo el título “Cuban delegation walks out as Trump calls country a ‘failed state’ at the UN”, donde puede observarse a los representantes cubanos abandonar sus lugares durante el discurso.

El gesto convirtió el intercambio verbal entre Washington y La Habana en uno de los momentos visualmente más destacados de la jornada de la Asamblea General.

La delegación iraní también abandonó el salón

Cuba no fue la única delegación que abandonó la sala durante la intervención presidencial.

Representantes de Irán también se retiraron durante el segmento en que Trump abordó el conflicto con Teherán.

Reuters informó que Trump utilizó su discurso para defender sus acciones militares contra Irán y lanzar nuevas advertencias al gobierno iraní.

Las salidas de las delegaciones cubana e iraní reflejaron las profundas diferencias entre Washington y ambos gobiernos.

Una escalada retórica desde el principal foro internacional

La relevancia del episodio radica también en el escenario.

Trump había realizado anteriormente fuertes declaraciones sobre Cuba en entrevistas, discursos dentro de Estados Unidos y publicaciones en redes sociales.

Esta vez las formuló directamente desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas, ante representantes de gobiernos de todo el mundo.

Y lo hizo mientras la delegación cubana se encontraba inicialmente presente.

Lo confirmado hasta ahora

El episodio deja varios hechos verificables:

Trump calificó a Cuba de “Estado absolutamente fallido”.

Predijo la caída del actual gobierno cubano.

La delegación cubana abandonó el salón durante ese tramo del discurso.

Trump afirmó que Marco Rubio está negociando con Cuba.

La predicción presidencial sobre el futuro del gobierno cubano es una declaración política de Trump, no un hecho establecido.

Tampoco se conocen públicamente los términos completos de las conversaciones a las que hizo referencia.

El episodio, sin embargo, muestra simultáneamente dos dimensiones de la relación entre Washington y La Habana: una confrontación pública cada vez más intensa y la existencia de canales de comunicación que, según Trump, incluyen negociaciones encabezadas por Marco Rubio.

Información en desarrollo.