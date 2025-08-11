EEUU endurece requisitos para reunificación familiar de residentes permanentes

A partir de agosto de 2025, los residentes permanentes legales que deseen traer a sus familiares a Estados Unidos deberán cumplir con requisitos más estrictos, según una actualización del Manual de Políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS ).

La medida, impulsada por la administración Trump, busca cerrar vacíos legales y reforzar la integridad del sistema migratorio.

Las nuevas reglas, ya en vigor y aplicables tanto a casos nuevos como a solicitudes pendientes, forman parte del Volumen 6 del manual y afectan especialmente a peticiones por matrimonio, que ahora estarán sujetas a un escrutinio más riguroso. Entre los cambios se incluyen:

Posibilidad de emitir un Notice to Appear (NTA) para iniciar un proceso de deportación, incluso con la petición aprobada, si el solicitante es considerado deportable por otras causas como entrada ilegal, antecedentes penales o fraude migratorio.

Entrevistas más exigentes para confirmar la autenticidad de los vínculos familiares.

Documentación más precisa y criterios de elegibilidad más claros.

USCIS también reorganizó capítulos del manual y eliminó secciones para uniformar la interpretación de las reglas. Además, incorporó guías para casos de múltiples peticiones y para situaciones en las que ciudadanos estadounidenses pueden enviar el Formulario I-130 directamente al Departamento de Estado, como militares, empleados federales en el extranjero o emergencias.

Según la ley, tanto ciudadanos como residentes permanentes pueden pedir la reunificación con:

Cónyuges.

Hijos (dependiendo de su estado civil y el estatus del peticionario).

Padres y hermanos (solo en el caso de ciudadanos).

Cambios propuestos en la prueba de ciudadanía

El director de USCIS, Joseph Edlow, adelantó que el examen para obtener la ciudadanía estadounidense podría modificarse por considerarse “demasiado blando”. Actualmente, el solicitante debe responder correctamente 6 de 10 preguntas sobre historia, Constitución y civismo, además de leer y escribir una oración en inglés.

Edlow plantea que la prueba evalúe la fluidez en inglés durante toda la entrevista, no solo con ejercicios básicos, y que se varíe el vocabulario para medir mejor la comprensión. Según el funcionario, “la fluidez lingüística es una parte imperativa del sueño americano” y debe ser clave para integrarse plenamente.

También advirtió sobre el creciente retraso en los casos migratorios, al que calificó como una “amenaza a la seguridad nacional”. Aunque prometió reducir tiempos de espera, enfatizó que no habrá atajos que comprometan la seguridad o la integridad del proceso.