Cuba estrena tasa de cambio flotante en intento por controlar mercado financiero informal

El Banco Central de Cuba (BCC) estrenó una tasa de 410 pesos por dólar que se sumó a otras dos también oficiales y vigentes: una de 24 pesos por dólar para empresas estatales y otra de 120 pesos por dólar para otras operaciones.

La víspera la presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, indicó que los tres tipos de cambio coexistirán de manera temporal hasta que gradualmente se logre una unificación monetaria. La tasa flotante del BCC se actualizará diariamente, añadió.

En el mercado informal el dólar cotizaba el jueves a 440 pesos cubanos.

A partir del comienzo de la década y de la crisis económica que se desató en la isla, el mercado informal cobró protagonismo y era el único lugar adonde podían realmente conseguirse dólares quienes querían viajar, comprar bienes o importar.

“En la economía cubana coexisten actualmente distintas tasas de cambio de las divisas, lo que genera distorsiones, incentiva la informalidad y dificulta la trazabilidad bancaria y fiscal de los hechos económicos”, expresó Delgado en una comparecencia especial al hacer el anuncio la noche del miércoles.

“Esta transformación cambiaria busca recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar de manera ordenada hacia la convergencia cambiaria y monetaria”, agregó la funcionaria.

El mercado paralelo suele estar regido por precios establecidos en páginas de internet especializadas ubicadas afuera de Cuba, a las que las autoridades acusan de manipular las cifras para hundir la economía.

El propio gobierno había reconocido que perdió la capacidad de controlar los precios en el mercado cambiario, un fenómeno que se profundizó porque el Estado lleva al menos cinco años sin vender dólares a particulares, pero aspirando que éstos vendan los suyos a la tasa oficial.

Un intento de unificación monetaria en 2021 salió mal y desordenó la economía. Entonces los directivos financieros del país eliminaron el CUC, una moneda emitida por Cuba en paridad del dólar, y dejaron solo el peso cubano.

El resultado fue un proceso inflacionario, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una dolarización creciente que se profundizó con la paralización de la pandemia de coronavirus y un incremento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba.

—————

Andrea Rodríguez está en X como: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP