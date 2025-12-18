americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuba estrena tasa de cambio flotante en intento por controlar mercado financiero informal

LA HABANA (AP) — Cuba arrancó el jueves su mecanismo flotante de cambio de divisas a un precio un poco más bajo que el del mercado paralelo, pero tres veces más de lo que lo que estaba fijado hasta la víspera para algunas operaciones, en un intento por controlar el mercado cambiario hasta ahora fuertemente manejado desde la informalidad.

El Banco Central de Cuba (BCC) estrenó una tasa de 410 pesos por dólar que se sumó a otras dos también oficiales y vigentes: una de 24 pesos por dólar para empresas estatales y otra de 120 pesos por dólar para otras operaciones.

La víspera la presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, indicó que los tres tipos de cambio coexistirán de manera temporal hasta que gradualmente se logre una unificación monetaria. La tasa flotante del BCC se actualizará diariamente, añadió.

En el mercado informal el dólar cotizaba el jueves a 440 pesos cubanos.

A partir del comienzo de la década y de la crisis económica que se desató en la isla, el mercado informal cobró protagonismo y era el único lugar adonde podían realmente conseguirse dólares quienes querían viajar, comprar bienes o importar.

“En la economía cubana coexisten actualmente distintas tasas de cambio de las divisas, lo que genera distorsiones, incentiva la informalidad y dificulta la trazabilidad bancaria y fiscal de los hechos económicos”, expresó Delgado en una comparecencia especial al hacer el anuncio la noche del miércoles.

“Esta transformación cambiaria busca recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar de manera ordenada hacia la convergencia cambiaria y monetaria”, agregó la funcionaria.

El mercado paralelo suele estar regido por precios establecidos en páginas de internet especializadas ubicadas afuera de Cuba, a las que las autoridades acusan de manipular las cifras para hundir la economía.

El propio gobierno había reconocido que perdió la capacidad de controlar los precios en el mercado cambiario, un fenómeno que se profundizó porque el Estado lleva al menos cinco años sin vender dólares a particulares, pero aspirando que éstos vendan los suyos a la tasa oficial.

Un intento de unificación monetaria en 2021 salió mal y desordenó la economía. Entonces los directivos financieros del país eliminaron el CUC, una moneda emitida por Cuba en paridad del dólar, y dejaron solo el peso cubano.

El resultado fue un proceso inflacionario, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una dolarización creciente que se profundizó con la paralización de la pandemia de coronavirus y un incremento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba.

—————

Andrea Rodríguez está en X como: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

El presidente Donald Trump camina tras descender del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump exige a Venezuela devolver activos estadounidenses y defiende el "bloqueo" a petroleros

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter