EEUU congela toda ayuda no humanitaria y no comercial para Cuba

Estados Unidos anunció el martes que no dará asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y que votará en contra de los préstamos internacionales en esas materias al Gobierno de Cuba, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas.