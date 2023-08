Díaz-Canel vuelve a intentar dar un discurso en ingles  durante ceremonia en Namibia y le llueven las burlas 

Condecoración y un agradecimiento en un penoso inglés

El presidente de Namibia entregó la Orden de la Antiquísima Welwitschia Mirabilis, en Primer Grado, a Díaz-Canel, y el gobernante cubano agradeció la más alta condecoración del Gobierno namibio con un mensaje en un penoso idioma inglés.

Agradeció primero a los "sisters and brothers of the media people[sic]", para luego añadir: "I had, I have a hard feeling to receive this con... this decoration[sic]. I resist [sic] this decoration in the name of the cuban people and in the memory of the Fidel".

En el video que circula en redes sociales se ve a su esposa, Lis Cuesta, detrás del nervioso y errático gobernante durante su incómodo mensaje en inglés. No faltaron sus aplausos para darle ánimo tras el trago amargo.

FUENTE: diariodecuba.com