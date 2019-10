Díaz-Canel llama 'manipulación política' al repudio por la muerte de una niña tras una vacuna

"Dolorosa pérdida de bebé Paloma. Condolencias a sus padres. #MINSAP investiga y cuida celosamente a otros niños afectados. Ofende y lastima manipulación política de adversarios. Nada más importante que un niño para la #RevoluciónCubana. #SomosCuba", tuiteó Díaz-Canel.

La madre de la pequeña de un año que murió el 9 de octubre, según admitió el Ministerio de Salud Pública en una nota después de que el caso llegara a la opinión pública no por canales oficiales, lamentó los términos en que se pronunció el gobernante, recién "electo" presidente de la República.

"Es una pena que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sientan los padres, mi niña se llamaba Paloma Domínguez Caballero, y la pérdida fue triple, porque la mataron a ella y a sus padres", escribió Yaima Caballero en Pictame, de Instagram.

Caballero informó que recibió finalmente una llamada desde el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI). El funcionario le aseguró que la causa de la muerte de su hija no fue la vacuna.

"El director nacional del PAMI a través de una llamada telefónica que nos hizo para darnos su pésame, el cual sé que es muy sincero porque él estuvo ahí con mi nena todo el tiempo muy preocupado y angustiado, me informó y confirmó 100% que la causa del fallecimiento de mi hijita no fue la vacuna PRS, sino algo que sucedió en el policlínico Betancourt Neninger, porque dicha vacuna fue usada en el resto del país y no tuvo ningún tipo de consecuencias, me dejó bien claro que las causas se están investigando", dijo Caballero en otro post.

En opinión de la madre afectada, esto confirma que ha sido un caso de negligencia del centro de salud primario y se mostró sin esperanzas de que se determinen responsabilidades.

"¿Es decir que al final sí fue negligencia del policlínico? ¿Enfermera? Lo digo porque muchos dicen que Cuba no tiene la culpa de nada porque la vacuna es de la India. Al final todos sabemos que la culpa no la va a tener nadie, solo aparecerán las causas, pero culpable no creo", consideró Caballero.