Cuba dice que mató a 4 personas a bordo de una lancha rápida registrada en Florida que abrió fuego

LA HABANA (AP) — Una lancha rápida con matrícula de Florida entró a aguas territoriales cubanas y se produjo un enfrentamiento con unidades guardafronteras de la isla que dejó al menos cuatro muertos y siete lesionados, informaron las autoridades de la nación caribeña el miércoles.

El inusual enfrentamiento se produjo en momentos de una fuerte tensión entre Cuba y Estados Unidos que impulsa un cerco energético contra la isla y mientras el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se encuentra en la pequeña nación insular de San Cristóbal y Nieves para participar de la Cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Un comunicado del Ministerio del Interior de la isla indicó que en la mañana se detectó “en aguas territoriales” la nave desde la que se abrió fuego contra las tropas guardafronteras cubanas provocando que el comandante de la fuerza del orden fuera lesionado mientras se trataba de identificarla.

“Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, indicó el comunicado del Ministerio del Interior, sin ofrecer detalles como nombre de los fallecidos o el presunto motivo por el cual la embarcación se encontraba en esa zona.

La lancha, con matrícula FL7726SH de Florida, Estados Unidos, se aproximó a una posición cercana a El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, explicó el reporte oficial.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo a The Associated Press no tener información sobre el incidente.

FUENTE: AP

