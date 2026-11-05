Detienen en Florida a Katia Hernández, pareja del influencer cubano Lamsy "La Figura", según registro de ICE

La cubana Katia Hernández Hernández, identificada como pareja del creador de contenido Lamsy, conocido en redes sociales como “La Figura”, aparece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida, según una captura atribuida al sistema federal de localización de detenidos. La información trascendió este jueves 5 de noviembre de 2026 y señala al Broward Transitional Center, en Pompano Beach, como el lugar donde estaría recluida. Hasta el momento, no se conocen las razones de su detención ni se ha confirmado si enfrenta un procedimiento de deportación.

Una nueva detención migratoria relacionada con la comunidad cubana del sur de Florida ha generado atención en redes sociales después de que se difundiera información sobre la presunta custodia de Katia Hernández Hernández, pareja del influencer cubano Lamsy “La Figura”.

De acuerdo con Periódico Cubano, una captura del sistema de localización de detenidos de ICE muestra el nombre de Hernández y señala que se encuentra bajo custodia de las autoridades federales de inmigración.

La información comenzó a circular durante la jornada del jueves y fue compartida posteriormente en plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron a la noticia y formularon preguntas sobre la situación migratoria de la mujer.

Sin embargo, el material difundido no permite determinar las circunstancias del arresto ni establecer si existe una orden de deportación.

La captura atribuida al sistema federal de localización de detenidos muestra a Katia Hernández Hernández con el estado In ICE Custody, expresión utilizada para indicar que una persona se encuentra bajo custodia de la agencia migratoria.

El registro también identifica a Cuba como su país de nacimiento.

Según la información divulgada, el sistema señala una instalación del condado de Broward, en Florida, como centro de detención.

El reporte se basa en una captura compartida públicamente, por lo que no permite establecer de manera independiente si la información continúa vigente o si se ha producido algún cambio en su situación.

Los registros de detención migratoria pueden actualizarse cuando una persona es trasladada, liberada o cambia su condición de custodia.

¿Dónde estaría detenida la pareja de Lamsy “La Figura”?

El establecimiento identificado en la captura es el Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria situado en Pompano Beach, al norte de Fort Lauderdale.

Broward Transitional Center

3900 North Powerline Road

Pompano Beach, Florida

Centro utilizado para la custodia migratoria bajo supervisión de ICE.

El centro forma parte de la red de instalaciones utilizadas por las autoridades federales para alojar a personas sujetas a procedimientos de inmigración.

La presencia de una persona en un establecimiento de este tipo no permite determinar por sí sola si existe una orden final de deportación, si está pendiente una audiencia judicial o si podría solicitar algún mecanismo de liberación.

Esos detalles dependen de su expediente migratorio particular.

¿Por qué ICE habría detenido a Katia Hernández?

Esta es una de las principales preguntas que permanecen sin respuesta.

La información difundida no especifica cuándo ocurrió el arresto ni cuáles fueron las circunstancias que llevaron a las autoridades a detener a Hernández.

Tampoco se ha publicado documentación judicial que permita establecer si existe una orden de expulsión, una audiencia pendiente ante un tribunal de inmigración o alguna solicitud de libertad bajo fianza.

Es importante distinguir entre una detención administrativa de inmigración y un arresto por presuntos delitos penales.

Estar bajo custodia de ICE no significa automáticamente que una persona haya cometido un delito ni que tenga antecedentes criminales.

En el caso de Hernández, no se han aportado documentos que permitan confirmar la existencia de cargos penales.

Por tanto, cualquier afirmación sobre posibles antecedentes, irregularidades migratorias específicas o una deportación inminente sería especulativa.

La noticia se difundió en Instagram y generó comentarios sobre su situación migratoria

La información también circuló mediante la cuenta de Instagram un_martitodurako8_live_oficial, donde se compartió una imagen atribuida al sistema de detenidos de ICE.

La publicación identificó a Hernández como pareja del creador de contenido cubano Lamsy “La Figura”.

A partir de esa difusión surgieron comentarios y especulaciones sobre las posibles causas de la detención.

Sin embargo, ninguna de las interpretaciones compartidas por usuarios constituye evidencia suficiente para establecer qué ocurrió.

La información disponible tampoco incluye declaraciones oficiales de ICE sobre el caso particular.

¿Quién es Lamsy “La Figura”, el creador de contenido vinculado a la noticia?

Lamsy, conocido en redes sociales como “La Figura”, es un creador de contenido cubano cuya relación sentimental con Katia Hernández ha sido mencionada en las publicaciones sobre el caso.

La noticia ha generado atención por la vinculación de Hernández con una figura conocida dentro de determinados espacios digitales de la comunidad cubana.

No obstante, el reporte proporcionado no incluye declaraciones públicas de Lamsy sobre la situación de su pareja.

Tampoco se ha confirmado si el influencer ha realizado gestiones legales o migratorias relacionadas con la detención.

¿Cómo se puede comprobar si una persona está detenida por ICE?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dispone de un sistema oficial denominado Online Detainee Locator System (ODLS).

Esta herramienta permite consultar la ubicación de determinadas personas que se encuentran bajo custodia migratoria federal.

La búsqueda puede realizarse mediante los datos identificativos requeridos por el sistema.

Sin embargo, la información de ubicación no equivale a un expediente judicial completo.

El sistema no necesariamente muestra las causas de la detención, el historial migratorio o las decisiones pendientes de las autoridades.

Por eso, para conocer la situación jurídica de una persona es necesario disponer de información adicional procedente de fuentes oficiales o de sus representantes legales.

¿Katia Hernández podría ser deportada a Cuba?

Con la información actualmente disponible, no es posible establecer si Hernández enfrenta una deportación.

El registro difundido únicamente señala que estaría bajo custodia migratoria.

No especifica si tiene una orden final de expulsión, si mantiene algún procedimiento pendiente o si puede acceder a mecanismos de defensa migratoria.

La eventual deportación de una persona depende de su situación jurídica, las decisiones administrativas y judiciales aplicables y otros factores relacionados con su caso.

Hasta ahora, no se ha confirmado que exista una orden de deportación contra Katia Hernández Hernández.

Qué se sabe y qué falta por confirmar sobre la detención

La detención genera interrogantes mientras continúa la aplicación de las leyes migratorias

La información sobre Katia Hernández se conoce en un contexto de operaciones de control migratorio desarrolladas por las autoridades federales estadounidenses.

Sin embargo, no existe evidencia suficiente para relacionar su caso con un operativo específico o con alguna medida migratoria concreta de la administración Trump.

La situación de Hernández deberá esclarecerse mediante información oficial actualizada o declaraciones de personas autorizadas para conocer su expediente.

Por ahora, el dato central es que una captura atribuida al localizador de ICE la muestra bajo custodia en Florida. Las razones de su detención y la posibilidad de una deportación siguen sin confirmarse.